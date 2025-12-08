Elevan agencias internacionales calificación crediticia de Oaxaca producto de disciplina financiera de Salomón Jara

En un hecho sin precedentes, las agencias Fitch Ratings, HR Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s han elevado simultáneamente la calificación crediticia de Oaxaca y posicionan a la entidad con un nuevo y mayor nivel de confianza ante los mercados financieros nacional e internacional.

El eficiente manejo de la hacienda pública y el compromiso con la disciplina financiera del Gobierno de Salomón Jara Cruz ha permitido fortalecer las finanzas públicas de Oaxaca y coloca a este estado como un referente nacional, que ha sido reconocido por tercer año consecutivo por parte de estas calificadoras de riesgos.

Estas calificaciones que reflejan la capacidad y voluntad del Gobierno de Oaxaca para cumplir con sus obligaciones financieras, son el resultado de los esfuerzos estatales para aumentar la recaudación y llevar la generación de recursos propios a niveles históricos. Representa también un menor nivel de endeudamiento y una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones financieras.

A mayor capacidad de pago, mayor confianza, en consecuencia, mayor certeza jurídica y mejores condiciones para acceder a financiamiento y atraer inversiones.

Los niveles de calificación de Oaxaca se ubican hoy por arriba del promedio nacional y reflejan un compromiso muy fuerte de la administración estatal para mejorar los servicios públicos en la entidad y atender las necesidades de la población, particularmente de los más pobres.

El titular de la Secretaría de Finanzas, Farid Acevedo López subrayó que esta mejora confirma la vocación del Gobernador Salomón Jara con el equilibrio fiscal, la administración eficiente de los recursos públicos y una gestión orientada a promover el desarrollo con bienestar e inclusión.

“La confianza de las calificadoras es una muestra de que en Oaxaca se gobierna con honestidad y responsabilidad. Hoy los recursos se convierten en inversión pública que impacta directamente en la vida de las oaxaqueñas y oaxaqueños”, afirmó.

Esta tendencia, agregó el funcionario, junto con el uso responsable del erario público, permitirá destinar mayores recursos a sectores como la infraestructura carretera, hidráulica y educativa; así como a la salud, los apoyos sociales y el campo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR