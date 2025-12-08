Ley de aranceles, de salud y de economía circular se perfilan para discusión esta semana: Monreal

La Cámara de Diputados arrancará una semana clave con la discusión de tres reformas consideradas prioritarias para el cierre del periodo legislativo. Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría parlamentaria, adelantó que se prevé votar la nueva Ley de Aranceles, la reforma a la Ley General de Salud que incluye la prohibición de vapeadores y la Ley de Economía Circular.

El legislador explicó que se revisará la reforma arancelaria enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto, entregado al Congreso el pasado 9 de septiembre, plantea una modificación profunda a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Monreal la calificó como una iniciativa “estratégica”, diseñada para fortalecer la producción interna, proteger empleos y responder a prácticas comerciales desleales que han impactado a sectores nacionales en los últimos años.

Esta semana, en la @Mx_Diputados, discutiremos y, en su caso, aprobaremos dictámenes en materia de salud, economía circular y aranceles. La Ley de Importación y Exportación es estratégica: fortalece la producción, protege el empleo e impulsa a la industria nacional en sectores…

De acuerdo con el morenista, la iniciativa surge tras detectar distorsiones comerciales, dependencia de importaciones y afectaciones directas a industrias como la automotriz, textil, de aluminio, electrodomésticos, plástico y calzado. En este último caso, mencionó las denuncias públicas de fabricantes de León y Puebla, quienes han advertido pérdidas por competencia desigual.

La propuesta contempla la posibilidad de incrementar aranceles hasta 50% en productos provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con México. La intención es crear condiciones de competencia más justas, elevar el contenido nacional en cadenas de valor e impulsar una política arancelaria moderna y alineada con objetivos de desarrollo sostenible.

Monreal añadió que, además de la reforma arancelaria, la Cámara se alista para votar dos proyectos adicionales. El primero es la reforma a la Ley General de Salud, que integra la prohibición de vapeadores pese a la fuerte presión para frenar el dictamen.

El tercero es la Ley de Economía Circular, cuyo análisis avanza con la expectativa de lograr un consenso amplio entre los distintos grupos parlamentarios.

Según el coordinador, la aprobación de estas tres leyes dependerá del acomodo final de las agendas legislativas, pero confió en que todas puedan procesarse esta misma semana.

Les comparto un documento clave sobre la ley arancelaria que estamos analizando para proteger nuestra industria nacional, defender empleos y fortalecer el mercado interno.

Les comparto un documento clave sobre la ley arancelaria que estamos analizando para proteger nuestra industria nacional, defender empleos y fortalecer el mercado interno.

