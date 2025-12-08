¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de diciembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de diciembre y miércoles 10 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $24.80 el kilo (solo el 2 de diciembre)
  • Papa blanca: $19.80 el kilo
  • Manzana Golden en Bolsa: $34.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
  • Papaya Maradol: $37.80 el kilo
  • Uva roja sin semilla: $69.80 el kilo
  • Toronja sangría: $29.80 el kilo
  • Pera D’anjou: $29.80 el kilo
  • Granada roja: $89.80 el kilo
  • Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo
  • Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
  • Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo
  • Chile poblano: $49.80 el kilo
  • Cebolla morada: $36.80 el kilo
Verduras frecas
Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 el kilo
  • Barrita surimi: $109.00 el kilo
  • Filete de bacalao noruego sin piel Valley Foods Fresh: $419.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo
  • Pasta de basa: $74.90 el kilo
  • Bacalao noruego desmigado Valley Food Prime: $408.00 el kilo

