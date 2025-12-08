Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de diciembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de diciembre y miércoles 10 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
Por por desvíos millonarios en Veracruz
FGR presenta nueva acusación por peculado contra Javier Duarte
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $24.80 el kilo (solo el 2 de diciembre)
- Papa blanca: $19.80 el kilo
- Manzana Golden en Bolsa: $34.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
- Papaya Maradol: $37.80 el kilo
- Uva roja sin semilla: $69.80 el kilo
- Toronja sangría: $29.80 el kilo
- Pera D’anjou: $29.80 el kilo
- Granada roja: $89.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
- Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo
- Chile poblano: $49.80 el kilo
- Cebolla morada: $36.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 el kilo
- Barrita surimi: $109.00 el kilo
- Filete de bacalao noruego sin piel Valley Foods Fresh: $419.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
- Pasta de basa: $74.90 el kilo
- Bacalao noruego desmigado Valley Food Prime: $408.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT