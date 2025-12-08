Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 9 y 10 de diciembre

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de diciembre y miércoles 10 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS: Por por desvíos millonarios en Veracruz FGR presenta nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $24.80 el kilo (solo el 2 de diciembre)

Papa blanca: $19.80 el kilo

Manzana Golden en Bolsa: $34.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo

Papaya Maradol: $37.80 el kilo

Uva roja sin semilla: $69.80 el kilo

Toronja sangría: $29.80 el kilo

Pera D’anjou: $29.80 el kilo

Granada roja: $89.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo

Chayote sin espinas: $32.80 el kilo

Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo

Chile poblano: $49.80 el kilo

Cebolla morada: $36.80 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $38.90 el kilo

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 el kilo

Barrita surimi: $109.00 el kilo

Filete de bacalao noruego sin piel Valley Foods Fresh: $419.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

Pasta de basa: $74.90 el kilo

Bacalao noruego desmigado Valley Food Prime: $408.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT