Operación Frontera Norte deja aseguramientos de droga, armas y detenciones en seis estados

En Sinaloa inhabilitaron áreas utilizadas para la concentración de materiales destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos durante los días 5, 6 y 7 de diciembre como parte de la Operación Frontera Norte, que mantiene despliegues en estados del norte del país para inhibir actividades delictivas y fortalecer la seguridad.

Desde el inicio de la operación, el pasado 5 de febrero, las autoridades han detenido 9 mil 805 personas y asegurado 7 mil 287 armas de fuego, un millón 242 mil 503 cartuchos, 33 mil 390 cargadores, así como 114 mil 466.1 kilogramos de droga, incluidos 560 kilos de fentanilo. También se han confiscado 5 mil 831 vehículos y mil 159 inmuebles presuntamente utilizados por grupos criminales.

El Gabinete de Seguridad destacó acciones recientes en seis entidades:

Baja California

En Tijuana, Baja California, elementos federales aseguraron dos armas largas, un cargador, 77 cartuchos, un chaleco balístico y dos placas balísticas.

Coahuila

En el municipio de San Pedro, Coahuila, fueron detenidas dos personas y se decomisaron cuatro kilos de cocaína, tres teléfonos celulares y un autobús.

Nuevo León

En Nuevo León, autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, en Monterrey. En el sitio, se aseguraron:

44 dosis de marihuana

112 de metanfetamina

51 de cocaína

20 cigarros de marihuana

3 básculas grameras

4 teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Sinaloa

En Sinaloa, un operativo en Badiraguato permitió el aseguramiento de un arma larga, cinco cargadores, 157 cartuchos, dos kilos de marihuana, semillas de marihuana y amapola, así como un chaleco táctico.

Además, en Culiacán y Cosalá fueron inhabilitadas siete áreas utilizadas para la concentración de materiales destinados a la fabricación de drogas sintéticas. En estos puntos se localizaron 9 mil 765 litros y 325 kilos de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores, cuatro centrifugadoras y ocho tanques de gas LP.

La afectación económica estimada para la delincuencia organizada asciende a 202 millones de pesos.

Sonora

En Agua Prieta, Sonora, se aseguraron dos armas largas, 23 cargadores, 657 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo.

En Opodepe, fue detenida una persona y se confiscaron 294 kilos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, 2.2 kilos de goma de opio, 13.4 kilos de precursores químicos y un vehículo de carga.

Tamaulipas

Finalmente, en Tamaulipas, en el municipio de Río Bravo, fueron aseguradas dos armas largas, cuatro cargadores, 107 cartuchos, además de 13 dosis de metanfetamina, 18 de marihuana y un vehículo con reporte de robo.

Gabinete de Seguridad reporta acciones en 17 estados

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad informó otras acciones relevantes entre el 5 y el 7 de diciembre en 17 entidades, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante estos operativos se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas, droga, precursores químicos, vehículos y equipo táctico.

Las intervenciones fueron coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), autoridades estatales y fiscalías locales.

Entre las acciones destacadas se encuentran la detención de personas vinculadas con delitos de delincuencia organizada, homicidio, extorsión, tráfico de personas, desaparición forzada y delitos contra la salud. También se aseguraron cargamentos de metanfetamina, marihuana, cocaína, fentanilo y sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.

En Chihuahua, fuerzas federales interceptaron 30.2 kilos de metanfetamina; mientras que en el Estado de México detuvieron a siete personas y aseguraron armas, droga y motocicletas con reporte de robo.

En Quintana Roo, un binomio canino localizó 150 kilos de marihuana en una empresa de mensajería.

En San Rafael, Michoacán, se aseguraron 335 kilos de metanfetamina y ocho toneladas de sustancias químicas, con una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de más de 2 mil 500 millones de pesos.

Finalmente, en operativos contra el robo de hidrocarburos, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron un tractocamión con 32 mil litros de gasolina en Tabasco .

