Recientemente se dio a conocer que el empresario Manfred Mauricio Quintanilla fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, y actualmente su situación jurídica aún no es definida en el país vecino norte.

El empresario Manfred Mauricio Quintanilla fue trasladado al Centro de Detención de Adelanto, California, de acuerdo con la información del Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Algunas versiones señalan que Quintanilla fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos debido a que se encontraba con una visa que habría expirado, sin embargo, no se ha dado a conocer la información exacta de la detención.

Detención ı Foto: Especial

¿Quién es Manfred Mauricio Quintanilla y qué empresas tiene?

Manfred Mauricio Quintanilla es un empresario mexicano, y es accionista de Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), y esta empresa tuvo una asignación de contratos por parte del Servicio Postal Mexicano.

Esta empresa cuenta con equipo profesional para la entrega de mercanción a nivel nacional, y además, también ofrece servicios de importación y exportación de manera segura.

Los contratos por más de 2 mil 700 millones de pesos incluían la operación de rutas postales hasta el 2027, sun embargo, en noviembre de 2024 se dio a conocer que el empresario contaba con órdenes de aprehensión por inclumplimiento de obligaciones fiscales.

En mayo de este año se señalaba que Manfred Mauricio Quintanilla presuntamente contaba con hasta cinco órdenes de aprehensión por presuntos fraudes fiscales asociados con la empresa Energía del Valle de México (EVM), de la que también es accionista.

Mauricio Quintanilla es propietario del Grupo TUM. ı Foto: Especial

En 2016 Manfred Mauricio Quintanilla promovió un amparo por las irregularidades de riesgo que se habían señalado para las aeronaves de MCS Aerocarga, pues presuntamente ocho de las unidades carecían de registro de propiedad.

De acuerdo con algunas versiones, la empresa TUM no cumple con la normativa que existe en México y Estados Unidos para transportar carga entre ambos países, y tampoco cuenta con información de los propietarios de las aeronaves.

El empresario mexicano no solamente ha enfrentado más de 60 juicios federales y civiles en la CDMX, pues la empresa EVM USA LLC tiene señalamientos en Texas, Estados Unidos, por presuntos incumplimientos de obligaciones fiscales.

