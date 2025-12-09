Avanza 63% plan de valoración de salud estudiantil

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, ayer, en conferencia de prensa.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que el programa Vive Saludable, Vive Feliz tuvo un gran avance del 63 por ciento este 2025, al valorar a siete millones 653 mil 564 estudiantes de un total de 11.2 millones a nivel nacional.

Detalló que, durante la Jornada de Salud Escolar, brigadistas de la Autoridad Educativa Local, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el DIF llevaron a cabo acciones en las escuelas primarias públicas para desarrollar actividades de prevención de enfermedades, realizaron medidas de peso y talla, y revisaron la salud visual y bucal de las y los estudiantes para llevar un registro nacional.

Informó que casi cuatro millones de alumnos tienen problemas nutricionales por sobrepeso u obesidad. Los problemas nutricionales afectan al 50 por ciento de los estudiantes, mientras que seis de cada 10 tienen afectaciones en su salud bucal y cuatro de cada 10 necesitan lentes.

El Tip: Delgado Carrillo precisó que, para elaborar el expediente digital de los menores, colaboraron enfermeras del IMSS-Bienestar, IMSS, Secretaría de Salud y sistemas del DIF.

El secretario de Educación señaló que, al revisar la salud bucal de los menores, encontraron que 60 por ciento tiene caries u otro problema, pero apenas siete por ciento (275 mil) han sido atendidos.

Tras la revisión, se concluyó que alrededor de tres millones de estudiantes de primaria requieren lentes y es necesario llevarlos a una segunda observación para tener certeza y así entregarles unos de manera gratuita; hasta ahora sólo se han proporcionado 100 mil anteojos.

11.2 millones de alumnos es la meta del plan Vive Saludable, Vive Feliz

Hasta el momento se ha revisado al 63 por ciento del universo de los estudiantes y se espera que antes de finalizar el año se haya concluido el diagnóstico en Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, mientras que en Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí el avance es superior al 80 por ciento.

Los estados con menor progreso, menos del 60, son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.