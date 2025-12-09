México firma cooperación con California

La Defensa ayer en la firma del acuerdo State Partnership Program con EU.

La secretaría de la Defensa (Defensa) informó que el 28 de octubre se formalizó la adhesión de México al Programa de Colaboración Estatal State Partnership Program (SPP, por sus siglas en inglés) con la Guardia Nacional de California.

La firma se realizó mediante una Carta de Intención suscrita con la Guardia Nacional californiana, en un esfuerzo por reforzar la cooperación bilateral en materia militar y de seguridad.

Este acuerdo se alinea con la visión estratégica mutua de la mesa redonda de Cooperación Bilateral Militar (Bilateral Military Cooperation Roundtable, BMCR, por sus siglas en inglés), mecanismo vigente desde 2016 entre ambos países, establecido con el Comando Norte de EU.

La Defensa destacó que la participación de México permitirá consolidar la colaboración en adiestramiento, intercambio de experiencias y realización de ejercicios conjuntos, al respetar siempre la soberanía nacional y los principios de reciprocidad y confianza mutua.

La incorporación de las fuerzas armadas mexicanas, que incluyen al Ejército, Fuerza Aérea (FA) y Guardia Nacional (GN), busca fortalecer sus capacidades mediante visitas recíprocas y la implementación de buenas prácticas en operaciones y coordinación de seguridad.

La alianza pretende mejorar la preparación estratégica y operativa de las fuerzas mexicanas frente a desafíos comunes y una integración en cooperación internacional. El programa SPP ha sido utilizado por varios estados de EU para establecer vínculos con países socios, al promover la colaboración militar y humanitaria.