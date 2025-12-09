Programa 2025-2026

Modernización de 820 km de infraestructura carretera en la mixteca de Oaxaca presenta avance del 78%: SICT

Obras forman parte del Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” 2025-2026 que prevé inversiones por 5 mil 981 mdp; se prevén obras en mil 86 km en beneficio de 4 millones de habitantes de la región al término del próximo año

Información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca de Oaxaca ha realizado la ampliación, conservación y modernización de 644 kilómetros, de un total 820 kilómetros de infraestructura carretera, lo que representa un avance del 78 por ciento.

El programa 2025-2026 prevé obras en mil 86 kilómetros con una inversión de 5 mil 981 millones de pesos en beneficio de 4 millones de habitantes de la región.

El objetivo de estas acciones es reducir la pobreza y el rezago social en la comunidad oaxaqueña, mediante un enfoque integral, centrado en la atención a las condiciones sociales, económicas y ambientales.

Durante el presente año, en los 820 kilómetros bajo rehabilitación, éstos se llevan a cabo a través de nueve frentes de trabajo con una inversión de 2 mil 663 millones de pesos.

Información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ı Foto: Gobierno de México.

La SICT señala que en ellos se incluye la modernización y la reconstrucción de 240 kilómetros y la conservación de 580 kilómetros, de los cuales 145 kilómetros de conservación rutinaria ya están concluidos.

Para 2026 se intervendrán los restantes 266 kilómetros; 120 km en reconstrucción, 116 km en conservación y 30 km en construcción, con una inversión estimada de 3 mil 318 millones de pesos.

Las obras de infraestructura carretera que se realizan en la Mixteca Oaxaqueña este año presentan avances de entre 47 y 100 por ciento:

  1. Huajuapan de León-Oaxaca – Tramo: Nochixtlán Huajuapan MEX-190 Conservación | 88 km | 308 mdp | Avance 79%
  2. Tehuacán-Lim. Edos. Pue/Oax- Chazumba-Huajuapan de León – MEX-125 Conservación | 64 km | 254 mdp | Avance 81%
  3. Huajuapan-Mariscala-Tamazola - Silacayoápam-E.C. - (Huajuapan-Juxtlahuaca) Conservación | 157 km | 644 mdp | Avance 78%
  4. Huajuapan-Tlacotepec-Juxtlahuaca-El Carrizal-Putla de Guerrero MEX-125 Conservación | 160 km | 425 mdp | Avance 67%
  5. Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla- Alcozauca de Guerrero-Tlapa Conservación y ampliación 2025: 29 km | 238 mdp | 2026: 77 km | 1,169 mdp | Avance 2025: 58%.
  6. San Juan Mixtepec-Juxtlahuaca Conservación | 38 km | 282 mdp | Avance 66%.
  7. Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional MEX-125 Conservación | 123 km | 374 mdp | Avance 81%.
  8. E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca) - Coicoyán- Metlatónoc-Chilixtlahuaca Conservación | 2025: 16 km | 131 mdp | 2026: 43 km | 895 mdp | Avance 2025: 47%.
  9. Yucudaa – Putla MEX-125 Conservación | 2025: 145 km | 7 mdp | 2026: 116 km | 354 mdp | Avance 2025: 100%.

En 2026, iniciarán las obras en la carretera Metlatonoc-Cochoapa el Grande – E.C.- Alacatlazala/Chilixtlahuaca.

El Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca para el periodo 2025-2026 es una estrategia de infraestructura y desarrollo, que mejorará la seguridad vial y reducirá los tiempos de traslado en beneficio de los habitantes de la región Mixe de Oaxaca.

