Monreal respalda a Sheinbaum: explosión en Coahuayana fue disputa criminal, no ataque político

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que es lógica y correcta la explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la explosión del coche-bomba en Coahuayana, Michoacán, el pasado sábado, en el sentido de que es resultado de la disputa entre grupos delictivos y no un ataque a su gobierno.

“Me parece una explicación lógica, frente a la decisión que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir, sin cuartel y sin tregua, al crimen organizado, con labores de inteligencia, coordinación y combate a la impunidad”, señaló.

“Es obvio que la explicación que la Presidenta da es la correcta, coincido, y por eso ayer les decía que esperábamos que la autoridad diera su versión, y creo que ya la dieron, y yo comparto su información, la considero viable, seria y una situación que es lamentable, pero que ya está en proceso de aclaración.

“No es un acto terrorista y es una reacción entre cárteles por el combate que está ejerciendo el gobierno en contra de ellos. No creo que haya ocultamiento de información, si algo le ha caracterizado a la presidenta Claudia Sheinbaum es ser siempre muy franca y siempre muy directa, y esta es una de esas reacciones que, en su vida como mujer pública, ha estado expresando a la población”.

Indicó que para que un acto se califique como terrorismo, “hay una serie de requisitos y elementos del delito que tienen que configurarse todos ellos: daño a la población civil, generan circunstancias inéditas. Hay varios de los elementos que el Código Penal Federal establece para considerarse un acto terrorista, y seguramente ya los clasificó la Fiscalía General de la República, y por eso ha emitido esa opinión".

“No se está minimizando, no se minimiza más, se enfrenta con todo realismo y toda crudeza. No soy fiscal, no soy ministerio público y no puedo clasificarlo, pero la Fiscalía ha determinado que no es un acto terrorista, y yo les creo”.

Asimismo, cuestionado sobre la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a un medio de comunicación de ese país, en la que amagó con acciones bélicas contra los narcos en México, Monreal Ávila respondió; “Él puede hacer lo que él quiera, él habla para su público, pero México nunca estaría dispuesto a ninguna invasión, injerencia o intervención de ningún tipo, que no sea de manera coordinada y de colaboración”.

“Ninguna preocupación, no va a poderla cumplir. México es mucho país y no vamos a permitir ningún tipo de intervención, injerencia o invasión a nuestro país”.

