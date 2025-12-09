Pega a paisanos nueva norma de trabajo en EU

Patrulla Fronteriza de EU llega a un Home Depot en Luisiana, el 3 de diciembre.

De acuerdo con cifras del Pew Research Center, siete millones de mexicanos inmigrantes están bajo amenaza de las nuevas reglas sobre el trabajo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prevén una reducción de la vigencia máxima de los permisos de trabajo (EAD) para trabajadores legales de cinco años a sólo 18 meses, y que incluso podría reducirse hasta 12 meses.

Esta medida, justificada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) como necesaria para reforzar las medidas de seguridad nacional, busca acortar los periodos de validez de los permisos de trabajo para solicitantes de asilo y otras categorías de migrantes.

En 2024, según el organismo, los trabajadores mexicanos inmigrantes representarom el 4.75 por ciento del mercado laboral total de EU.

Mateo, originario de La Piedad, Michoacán, quien llegó desde 1999, dijo a La Razón: “Las cosas están cambiando de una manera muy triste. Nunca creí que aún siendo legales se dieran estas políticas, la verdad es que si sigue este ritmo este país se va a quedar sin su fuerza laboral, porque siempre se constituyó de trabajadores extranjeros”.

Isabella Mcnamara, del centro migrante St, Philip, en San Diego, California, comentó que las nuevas políticas podrían representar un nuevo problema para la comunidad mexicana, pero también para los contratadores, ya que “que cada vez ven más reducidos sus negocios a falta de personal, ya no importando si son legales o ilegales”.

Tras el reciente tiroteo en Washington D.C., a finales de noviembre, EU redujo la vigencia máxima de los permisos de trabajo. La medida busca acortar los períodos de validez para solicitantes de asilo y otras categorías de migrantes.

El período máximo de validez de los nuevos permisos de trabajo se ha limitado a 18 meses, en comparación con los cinco años anteriores, aunque la alerta se ha despertado entre colectivos de apoyo migrante, ya que los permisos podrían reducirse hasta 12 meses.

Activistas y empresarios en EU rechazan que el Gobierno haya ordenado una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, o green cards, y otras solicitudes de inmigración, especialmente para personas originarias de una lista ampliada de aproximadamente 30 países, principalmente del Caribe, África y Oriente Medio, aunque se ha puesto una atención especial en la comunidad mexicana.

Estos cambios forman parte de un endurecimiento general de las políticas migratorias y un aumento del veto migratorio a más países tras el incidente de seguridad del 3 de diciembre.

Para obtener detalles específicos sobre cómo estos cambios podrían afectar un caso particular, se recomienda consultar directamente con el USCIS o buscar asesoría legal especializada.

Amanda Baran, exalta funcionaria de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU durante el gobierno de Biden, dijo a medios que nunca había oído hablar de que la agencia detuviera al por mayor las solicitudes de asilo del modo en que lo ordenó el presidente:“Es una contundencia que no había visto antes”.

La funcionaria señaló que las medidas contra los migrantes eran necesarias tras el tiroteo del miércoles, y que el sospechoso de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, entró en EU en 2021 mediante un programa establecido por el gobierno de Biden para otorgar acceso rápido a los aliados afganos después de que los talibanes retomaron su país. La medida afecta a extranjeros con solicitudes de empleo a partir del 5 de diciembre.