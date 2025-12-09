Recibe Cámara de Diputados primera iniciativa ciudadana en materia electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió de parte del colectivo “Salvemos a la democracia” la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, la cual será enviada al Instituto Nacional Electoral para su verificación.

“Conforme a lo que establece nuestra normatividad, yo recibo ese documento (…) es una app que ya tiene las firmas que requiere la ley y yo la mandaré al INE para su verificación”, informó la diputada presidenta en entrevista previa con los medios.

En la reunión, se dio a conocer que fueron entregadas 188,358 firmas, lo que representa un 45 por ciento más de las requeridas por la legislación para presentar iniciativas ciudadanas, la cual establece que deben estar respaldadas por el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

“El INE tendrá que confirmar que son de una aplicación de ellos y que ya tienen las firmas correspondientes para que, en su caso, pueda iniciar el proceso legislativo esta iniciativa ciudadana”, señaló.

Por su parte, durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, Jimena Villicaña, representante de la organización Sí por México, informó que en un periodo de 58 días reunieron 188 mil 355 firmas, superando las 130 mil que exige la ley para presentar una propuesta de reforma ciudadana.

De acuerdo con Villicaña, las entidades que más respaldos aportaron fueron Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México y Michoacán.

La vocera destacó que más de 12 mil 300 auxiliares, participaron en la recolección de firmas que sustentan la iniciativa, a quienes calificó como “guardianes de la democracia”.

La propuesta de reforma electoral plantea cambios a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución, con el propósito de fortalecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), asegurar comicios “limpios” y evitar “retrocesos” ante una posible concentración del poder político.

El proyecto también busca blindar los procesos electorales frente a la intervención de la delincuencia organizada, particularmente en lo relacionado con financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico y el huachicol.

