Sheinbaum pide explicar reclasificación del delito

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) explique por qué en un primer momento clasificó como terrorismo el ataque con coche-bomba en Coahuayana, Michoacán, y después informó que lo investigaría como delincuencia organizada.

“La Fiscalía tiene que explicarlo. Mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y también saber exactamente qué pasó”, señaló.

Agregó: “Eso es muy importante que se haga toda la investigación y, a partir de la investigación, catalogar el delito y que todo el mundo sepa exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quiénes son los responsables y la Fiscalía también que haga su parte en la investigación”.

TE RECOMENDAMOS: Duró libre 18 meses La FGR detiene a exgobernador de Chihuahua César Duarte por lavado

La jefa del Ejecutivo federal precisó que, sobre este hecho, continúan las investigaciones y se están revisando las cámaras de vigilancia.

El sábado, tras estallar un coche-bomba frente a la sede la Policía Comunitaria en Coahuayana, la FGR informó que se había iniciado una carpeta de investigación por el delito de terrorismo.

5 Muertos confirmó la FGR por la explosión

Sin embargo, el domingo, aclaró que la atracción inicial de la investigación por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas había originado interpretaciones erróneas.

Actualmente, la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada es la que lidera la investigación en coordinación con las Secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, y la Guardia Nacional.

La FGR confirmó que el atentado provocó la muerte de tres policías comunitarios, además del conductor de la camioneta y una persona más, ambos en calidad de desconocidos.

Fuentes federales informaron que, tras el hecho, el caso fue atraído por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), lo que generó confusión en la redacción del comunicado oficial.