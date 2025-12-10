Avalan dictamen para garantizar que playas y Áreas Naturales Protegidas de México sean libres y gratuitas: Eugenio ‘Gino’ Segura

El senador Eugenio “Gino” Segura presidió la Comisión de Turismo durante la sesión en la que se aprobó el dictamen que alinea la ley con el derecho humano a un medio ambiente sano, al democratizar el acceso a las 232 Áreas Naturales Protegidas y a 98 millones de hectáreas del territorio nacional. Con esta reforma, las playas del país deberán ser libres, gratuitas y accesibles.

“Estamos sustituyendo el caos por planeación técnica a través del nuevo Registro Nacional de Playas, una herramienta que por primera vez cruzará los catastros municipales con la zona federal para otorgar certeza jurídica definitiva. Donde exista propiedad privada se respetará, pero donde no haya vía pública, el acceso será obligatorio por ley”, explicó el senador Eugenio “Gino” Segura.

El dictamen plantea reformas para establecer que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre contigua será libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social. Se prohíbe la imposición de cobros, cuotas o restricciones para ingresar, salvo en casos justificados por protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.

Asimismo, se ordena crear un Registro Nacional de Playas, basado en la identificación y validación conjunta de la traza urbana, semiurbana y rural, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas de Ordenamiento Ecológico y los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

Los municipios tendrán la obligación de inscribir en sus catastros y Registros Públicos de la Propiedad los accesos a playas, garantizando su permanencia y asegurando su reconocimiento en procesos de compraventa, rectificación de límites y colindancias.

Eugenio “Gino” Segura destacó que este registro permitirá también fomentar nuevos destinos turísticos en diversos estados, al transparentar y mapear los accesos libres y gratuitos a las playas del país.

Durante su intervención, el senador reconoció el trabajo conjunto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez; la gobernadora Mara Lezama; el presidente municipal Diego Castañón; la SEDENA, y el Grupo Mundo Maya. Gracias a esta coordinación, indicó, se resolvió la problemática del Parque del Jaguar en Tulum, donde las tres playas públicas que habían quedado dentro de un Área Natural Protegida hoy cuentan nuevamente con acceso libre y gratuito.

El dictamen fue aprobado por unanimidad por las y los senadores de la Comisión de Turismo del Senado de la República.

Finalmente, Gino Segura subrayó que, hacia 2030, se proyecta que el sector turístico sostenga casi 8 millones de empleos, y que garantizar el libre acceso permitirá que la derrama económica llegue a las comunidades locales y no permanezca encapsulada en zonas exclusivas.

