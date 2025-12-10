Con Atención a las Causas benefician a tres millones

Al cumplirse un año de la puesta en marcha de la estrategia de Atención a las Causas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detalló que se ha brindado atención a más de tres millones de personas.

En conferencia de prensa, detalló que se han dado cuatro millones 689 mil 150 atenciones a tres millones 69 mil 448 personas; asimismo, se han formalizado 338 Comités de Paz, los cuales tienen como objetivo principal mejorar los entornos de las comunidades.

“Reconocemos el compromiso de las dependencias federales, de los gobiernos estatales y municipales que cada semana se suman, con acciones, a favor de las comunidades en todo el país. Porque, como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum: ‘La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida’”, dijo.

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano se iniciaron obras comunitarias en Sonora; mientras que con el IMSS Bienestar se trabajó en el fortalecimiento de servicios de salud en Pantelhó y Tila. En ese contexto, recalcó la realización de 266 mesas de paz en las 32 entidades federativas.

Por parte de la Conade se han realizado 19 mil 311 actividades y 79 competencias con 77 mil atletas. Entre los eventos culturales, subrayó conciertos de Residente, así como la proyección del documental del cantante Juan Gabriel.

8,700 Armas de fuego han sido canjeadas en todo el país

“Para prevenir adicciones y suicidios, así como contribuir a generar lazos afectivos fuertes en los hogares, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, se realizó el taller Familias fuertes, amor y límites, impartido por la Organización Mundial de la Salud”, dijo.

615 Extorsionadores han sido detenidos por las autoridades

Con el plan Sí al desarme, sí a la paz, desarrollado junto a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia, se han canjeado ocho mil 700 armas de fuego, de las que cinco mil 88 fueron largas y dos mil 519, cortas, así como cartuchos y granadas.

“Imaginar siquiera cuántos delitos pudieron prevenirse y cuántas víctimas pudieron evitarse con este programa. Junto con el módulo de desarme, instalamos el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos”, agregó.

En coordinación con las secretarías de Hacienda, la de Defensa, Buen Gobierno y Bienestar; Aduanas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales, se visitaron comunidades alejadas con el Tianguis del Bienestar.

“Entregamos a la población enseres domésticos, tela, ropa, artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados en aduanas. Con este programa se han beneficiado a más de 61 mil familias de 23 municipios y nueve localidades en los estados de Guerrero, Oaxaca, y ahora estamos en Michoacán”, detalló.