Con Ferias del Bienestar se han dado más de 74 mil atenciones en Michoacán: Rosa Icela Rodríguez

Más de 74 mil atenciones han sido brindadas con la implementación de Ferias del Bienestar en el Estado de Michoacán, reportó la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez., durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al exponer avances del Plan Michoacán echado a andar desde un mes atrás, comentó que se planificó la realización de 13 ferias, de las que hasta ahora se han realizado siete.

Con estas, se han dado 74 mil 236 atenciones con programas y servicios a la población y la cifra crecerá con las ferias que se terminarán de dar este año.

Para ello, se trabaja con 53 dependencias del Gobierno Federal así como con el gobierno estatal y autoridades municipales que acuden a realizar trámites, pedir servicios o su incorporación a un programa social.

Afirmó que esto ha permitido ofrecer a la población servicios como corrección de actas, servicios de salud, asesorías jurídicas, así como actividades culturales y deportivas.

