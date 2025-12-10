Descartan terrorismo en ataque de coche-bomba

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que la explosión de un coche-bomba ocurrido en Coahuayana, Michoacán, se tratara de un acto terrorista, como lo informó en un primer momento la Fiscalía General de la República (FGR).

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 12:00 horas, cuando una camioneta tipo pickup estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas, de acuerdo con datos oficiales. Tras atraer el caso, la FGR indicó en un primer momento que el caso era investigado como terrorismo; sin embargo, el domingo cambió la línea por el delito de delincuencia organizada.

EL DATO: GARCÍA HARFUCH mencionó que ayer hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán y en Sinaloa. “No fue un caso aislado, fueron varios”.

En la conferencia presidencial de este martes, el funcionario federal negó que se tratara de terrorismo, al recordar que este tipo de actos tienen objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, mientras que la explosión del automóvil forma parte de actos cometidos por la delincuencia organizada que busca extender su presencia para el trasiego de droga, rutas, narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, entre otras prácticas ilícitas.

“No es por terrorismo… Va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto. Sí, se descarta, por lo que acabo de decir, no sólo por la ley mexicana y por la ley internacional”, enfatizó.

También explicó que las dos personas que viajaban a bordo del vehículo murieron porque se quedaron durante el estallido. Aclaró que ambos fueron identificados como delincuentes que operaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese contexto, hizo hincapié en que los objetivos de estos hechos se insertan en rivalidades delincuenciales y con fines de controlar las zonas.

“Esta afrenta es como la mayoría de las rivalidades delincuenciales: cuando hay una rivalidad de delincuencia organizada, lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas. Principalmente, en este caso, es el control territorial”, reiteró.

No obstante, mencionó que no se descartará ninguna línea de investigación: “Tenemos en cuenta que explota la camioneta; arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces, también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente qué pasó. Porque no fue un vehículo, digamos, un coche-bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino que hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”.

Consultado sobre si la indagatoria también es respecto a la policía comunitaria, bajo el supuesto de que sus elementos estuvieran involucrados con el crimen organizado, se abstuvo de confirmar la hipótesis, pero afirmó que se realizan las indagatorias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

“En este caso hemos recibido, bueno, se están haciendo diversas diligencias. No quisiera entorpecer las investigaciones que tiene la propia Fiscalía General de la República, que estamos seguros de que más adelante va a informar, como lo mencionaron ayer en su comunicado”, dijo.

38 Mil 773 personas han sido detenidas en lo que va del año

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el ataque haya tenido como objetivo ser una afrenta al evento que encabezó el sábado o contra su administración. “No, no, no tiene nada que ver. O sea, es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí”, señaló.

Sobre este planteamiento, Harfuch ahondó en que este no es el primer caso en el que se usan explosivos en dicha zona y en este año, por lo que insistió en que se trató de una disputa entre criminales.

“Esta es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos; es una pugna de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no… Fue un ataque directo a la Policía Comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes”, explicó la mandataria.

Plan Michoacán deja mil detenidos

Por: Yulia Bonilla

A RAÍZ del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, casi mil presuntos criminales han sido detenidos con la puesta en marcha del Plan Michoacán lanzado por el Gobierno un mes atrás.

Al exponer los detalles de la Estrategia Nacional de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que se consiguió la detención de 972 personas ligadas al crimen.

También se aseguraron de 945 armas y 23.1 toneladas de drogas, así como el desmantelamiento de 17 laboratorios clandestinos.

Entre las detenciones destacó la captura de un individuo que transportaba una unidad de carga con precursores de drogas como fentanilo.

En lo que va del sexenio, y en todo el país, se han detenido a 38 mil 773 personas ligadas al narco, se han asegurado 311 toneladas de droga, 20 mil 169 armas de fuego y se han desmantelado mil 760 laboratorios.

El secretario de Seguridad comentó que el plan de seguridad integral, junto al incremento de operaciones con autoridades estatales, es lo que ha llevado a la reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos.

Entre las acciones relevantes de las últimas semanas, destacó la aprehensión de tres operadores de células criminales en el Estado de México, operativos en medio de los cuales se consiguió la liberación de más de 37 personas.

En el combate al huachicol, resaltó el aseguramiento de un millón 476 mil 295 litros de hidrocarburo en operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.