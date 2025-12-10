Diputados cierran primer periodo ordinario e integran la Comisión Permanente

El pleno de la Cámara de Diputados dio por concluido el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la 66 legislatura. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, calificó el periodo como “intenso y productivo”, detallando que se celebraron 44 sesiones con casi 200 horas de trabajo.

La panista, señaló que durante el periodo se dio trámite a mil 71 iniciativas y 34 minutos del Senado de la República, “las cuales fueron turnadas a comisiones para su análisis” y agregó que se presentaron 358 proposiciones con punto de acuerdo y se aprobaron 30 dictámenes.

En materia de producción normativa, refirió que este periodo de sesiones también se avalaron 55 decretos, entre ellos siete nuevas leyes, dos reformas constitucionales, así como 46 reformas a leyes y ordenamientos vigentes, entre ellos, el paquete económico que incluyó el presupuesto de egresos para el año 2026.

“Trabajamos en temas sustantivos como la seguridad y la justicia, se generó una legislación integral contra la extorsión, se generaron también instrumentos normativos en salud pública y salud mental, en medio ambiente, en cambio climático y residuos, en igualdad sustantiva, en movilidad y seguridad vial, en materia de economía circular, y en muchos más temas que a las y los mexicanos les preocupan”, dijo.

La Presidenta de la mesa directiva dijo que “el trabajo realizado, demuestra que pese a las diferencias legítimas que existen en esta Cámara de Diputados, las y los legisladores logramos procesar, en pluralidad, instrumentos normativos legales y constitucionales que permitirán un mejor marco jurídico”.

Acto seguido, se integró la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuya labor será mantener la actividad legislativa durante el receso que inicia este 10 de diciembre del año en curso, y concluye el 01 de febrero de 2026.

La integración quedó aprobada por unanimidad de 423 votos a favor, y será presidida por Kenia López Rabadán.

Los representantes de la Cámara de Diputados son: Hugo Erick Flores Cervantes, Luis Arturo Oliver, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Jorge Fernando Castro Trenti, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, María Rosete, Any Marilú Porras Bailón, Jazmín Yanelli Villanueva Moo, y Kenia Giselle Muñiz Cabrera de Morena.

Kenia López Rabadán como titular y Elías Lixa como Sustituto, además de Miguel Ángel Salim y Eva María Vázquez del PAN.

Elia Esther Fonseca Galicia y Mario Alberto López Hernández; del PT, Reginaldo Sandoval Flores y Magdalena Del Socorro Núñez; del PRI, Ana Isabel González González; y de MC, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez del partido Verde.

EN VIVO / Instalación de la Comisión Permanente del Primer Receso del 2.º Año de Ejercicio https://t.co/TyW5nvMRbH — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 10, 2025

Los senadores que se integran a esta Comisión Permanente son: Laura Itzel Castillo Juárez; Sandra Luz Falcón Venegas; Homero Davis Castro; Verónica Noemí Camino Farjat; Beatriz Mojica Morga de Morena. Gina Gerardina Campuzano González; María de Jesús Díaz Marmolejo; Verónica Rodríguez Hernández del PAN; Juanita Guerra Mena y Virginia Marie Magaña Fonseca del Verde; Angel García Yáñez y Anabell Avalos Zempoalteca del PRI y del PT Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; y de MC Luis Donaldo Colosio Riojas.

MSL