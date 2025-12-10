Ecatepec avanza con Plan Oriente del Edomex

Para Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, el diseño y aplicación del Plan Integral Oriente del Estado de México por parte del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es lo mejor que le sucedió a más de 10 millones de habitantes de 11 municipios en las últimas décadas.

De acuerdo con lo expuesto por la primera presidenta municipal electa en el municipio más poblado del país (más de 1.6 millones de habitantes, según Inegi), el plan muestra sus alcances y da resultados a pocos meses de arrancar.

1.6 Millones de personas viven en el municipio de Ecatepec

Agregó que, debido a esa suma de esfuerzos a Ecatepec, se han repavimentado 444 kilómetros de vialidades, se llevó agua por la red a más de 300 mil familias, se colocaron 60 mil luminarias, se repararon 31 mil baches y se cuenta con maquinaria propia con más de 200 unidades.

Señaló que la estrategia muestra resultados contundentes, pues por primera vez la Marina y la policía municipal operan como una sola fuerza, coordinada con inteligencia, proximidad social y el C7i funcionando 24/7, lo que permitió que los delitos de alto impacto se redujeran hasta 50 por ciento, entre ellos los homicidios dolosos, con 37 por ciento menos; además, se salió del top 20 de municipios con mayor índice de feminicidios.