El Mayo pide aplazar su sentencia

Ismael zambada García, El Mayo, tras su detención por autoridades estadounidenses en México, el 26 de julio de 2024.

La defensa de Ismael El Mayo Zambada solicitó que su sentencia sea pospuesta por tres meses

La defensa de Ismael El Mayo Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, solicitó que la sentencia del narcotraficante mexicano sea pospuesta por tres meses, de enero a abril del próximo año, debido a que la preparación del informe previo a la sentencia se ha visto obstaculizada por la situación de violencia en México.

“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, escribió el abogado de Zambada, Frank Pérez, en una carta presentada ante la Corte de Distrito para el Este de Nueva York.

De acuerdo con el abogado, la violencia en México impidió el avance en la redacción del memorándum de sentencia en apoyo de su cliente, un documento elaborado por la defensa que busca que la resolución sea lo menos dura posible, a menudo mediante cartas de familiares, amigos e incluso políticos que interceden por el acusado ante el juez.

TE RECOMENDAMOS: Elimina preceptos basados en prejuicios Corte invalida normas en contra de la diversidad

“Esas condiciones han creado dificultades logísticas serias para acordar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares. Retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables y varios individuos apenas han podido confirmar su disponibilidad para ayudar”, agregó Frank Pérez.

De aplazarse la sentencia prevista para el 12 de enero de 2026, la presentación de El Mayo —quien se declaró culpable de dos cargos relacionados con crimen organizado el pasado 25 de agosto— sería reprogramada para mediados de abril del 2026.

EL TIP: EL LÍDER fundador del CDS se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y empresa criminal continua en una corte de Nueva York.

Según el documento firmado por el representante de Zambada, el fiscal está de acuerdo en aplazar la sentencia.

“He hecho saber de esto a Francisco J. Navarro, el fiscal asistente de EU asignado al caso, y no se opone a la moción ni al otorgamiento de esta petición”, dice Pérez.

Hace apenas unos meses, El Mayo aceptó su culpabilidad ante las autoridades estadounidenses. Este paso abre la puerta para ser considerado testigo cooperante con los fiscales y, con ello, pueda aspirar a evitar una pena mayor y cumplir un tiempo menor tras las rejas.