García Harfuch refuerza coordinación con municipios para fortalecer la estrategia de seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, donde reiteró el compromiso del Gobierno de México para acompañar y robustecer el trabajo de las policías municipales.

Durante su intervención, García Harfuch destacó que la coordinación con los municipios es un pilar central de la Estrategia Nacional de Seguridad, al representar el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y el primer punto de contacto ante emergencias. Subrayó que “los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, pues su labor cotidiana permite identificar dinámicas criminales y riesgos emergentes que no siempre se advierten desde otros órdenes de gobierno.

El titular de la SSPC enfatizó la necesidad de consolidar una comunicación permanente y de confianza con las autoridades locales, sustentada en el intercambio ágil de información y en esquemas reales de operación conjunta. Añadió que el Gobierno de México continuará apoyando a los municipios mediante capacitación, asesoría técnica, inteligencia e instrumentos normativos que fortalezcan sus capacidades institucionales para avanzar en la recuperación de la paz.

García Harfuch también resaltó los resultados alcanzados gracias a la coordinación con los estados, entre ellos la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 20 mil 169 armas de fuego y más de 300 toneladas de drogas, así como la localización y desmantelamiento de mil 760 laboratorios clandestinos en 23 entidades, trabajo en el que reconoció la labor del Ejército y la Marina.

Agradecemos a las y los presidentes municipales y autoridades que participaron en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, donde aprobamos acuerdos para fortalecer la coordinación y dar seguimiento a la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia… pic.twitter.com/9gNmQl8N6y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Durante la asamblea se aprobaron acuerdos para la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, además de la agenda de reuniones sobre temas prioritarios para la seguridad pública municipal. También fueron aprobados los nuevos Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, con disposiciones alineadas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En su participación, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que esta Ley establece una arquitectura moderna que define con claridad las funciones esenciales de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno. Destacó que los modelos de coordinación como el Mando Coordinado y el Mando Único —que ya operaban desde hace años— ahora se encuentran formalizados en la legislación.

La presidenta municipal de Tepic y titular de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Geraldine Ponce, subrayó que la seguridad se construye en el territorio, desde las colonias y comunidades, y reafirmó que los municipios están alineados con la Estrategia Nacional de Seguridad. También hizo un llamado a modernizar instituciones, profesionalizar al personal, fortalecer la participación ciudadana y fomentar la denuncia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR