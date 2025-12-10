Perfilan 2025 como el de menos homicidios desde 2018; bajan 37%

Por la disminución que se ha observado en la cantidad de personas asesinadas en lo que va de este 2025, el año se enfila a ser el de menor cantidad de homicidios registrados y otros delitos de alto impacto desde 2018.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso en conferencia de prensa en Palacio Nacional el promedio diario de ejecuciones, en donde se observa una disminución del 35 por ciento, al pasar de 100.5 en 2018 a 65.1 en lo que va de este 2025.

En cuanto al balance de lo que va del sexenio, detalló que la tendencia en el promedio diario bajó 37 por ciento, al ir de 86.9 asesinatos por día en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de este año; no obstante, este último dato está por encima del promedio de 54.5 por ciento que se observó el mes pasado.

El mes de noviembre de este año se colocó como el onceavo mes más bajo de personas ultimadas desde 2016.

Desde enero a noviembre, siete entidades concentran el 51 por ciento de los casos: Guanajuato concentra el 11 por ciento; Chihuahua, 7.6; Baja California, 7.3; Estado de México, 6.5; Guerrero, 5.7, y Michoacán, 5.5 por ciento.

En contraste, dentro del mismo periodo se identificó una reducción de asesinados en 26 entidades federativas. De éstas destacó Zacatecas, con menos 70 por ciento; Chiapas, menos 58 por ciento, y Quintana Roo, con 56.7 por ciento menos.

En cuanto a delitos de alto impacto, el promedio diario pasó de 969.4 en 2018 a 518.2 en este año, una reducción de 47 por ciento, lo que convierte al 2025 en el más bajo en los últimos ocho años respecto a este indicador.

En la valoración por tipo de delito, la extorsión se mantiene como el único ilícito que sigue sin mostrar un cambio en su tendencia creciente. Esta vez, se reportó un incremento del 23.1 por ciento al comparar los periodos enero a noviembre de 2019 y el de 2025.

Al recordar que en julio se inició la estrategia nacional contra este ilícito para promover la denuncia y reforzar el combate al mismo, comentó que el promedio diario de las denuncias ha bajado ya 20 por ciento desde entonces.

“Hay que recordar que en el mes de julio se presentó, se inició la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, y a partir de esto se ha presentado una reducción del 20 por ciento en las denuncias. Al mismo tiempo que se ha reducido este tipo de denuncia, también se ha incrementado la denuncia en el 089, esto de manera significativa, y se han logrado prevenir más de 77 mil extorsiones”, detalló Figueroa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que recientemente se aprobó una reforma para perseguir este delito por ley y adelantó que el próximo jueves se reunirá con las y los gobernadores para que dicha normativa se replique en las constituciones de cada una de las entidades federativas, para que así se puede disminuir dicha práctica de manera coordinada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que con la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han recibido 102 mil 857 llamadas de denuncia, de las que únicamente 10 mil 854 fueron el delito consumado.

Derivado de esto, se han iniciado tres mil 684 carpetas de investigación y 615 extorsionadores en 24 estados ya fueron detenidos. Además, se identificó que 12 penales concentran 56 por ciento del total de las líneas extorsionadoras.

Para combatir estas prácticas se han implementado retiros de antenas, bloqueo de servicios que llevaron a que 33 por ciento de las líneas señaladas hayan sido bloqueadas. Además, enfatizó que, para el próximo año, se espera que en los 14 penales federales ya se restrinja la señal.

Respecto a los otros delitos, Figueroa detalló que el feminicidio disminuyó 23.4 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 22.6; secuestro, 58.4, y el total de robos con violencia, casi 49 por ciento.

El robo a casa habitación con violencia bajó en 52.8 por ciento; el de vehículo con violencia, 45; a transportista, 49; a transeúnte con violencia, 44.7, y el robo a negocio con violencia, 57 por ciento.

En el combate al huachicol, resalta el aseguramiento de un millón 476 mil 295 litros de hidrocarburo en operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.

Descartan terrorismo en ataque de coche-bomba

› Por Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que la explosión de un coche-bomba ocurrido en Coahuayana, Michoacán, se tratara de un acto terrorista, como lo informó en un primer momento la Fiscalía General de la República (FGR).

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 12:00 horas, cuando una camioneta tipo pickup estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas, de acuerdo con datos oficiales. Tras atraer el caso, la FGR indicó en un primer momento que el caso era investigado como terrorismo; sin embargo, el domingo cambió la línea por el delito de delincuencia organizada.

EL DATO: GARCÍA HARFUCH mencionó que ayer hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán y en Sinaloa. “No fue un caso aislado, fueron varios”.

En la conferencia presidencial de este martes, el funcionario federal negó que se tratara de terrorismo, al recordar que este tipo de actos tienen objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, mientras que la explosión del automóvil forma parte de actos cometidos por la delincuencia organizada que busca extender su presencia para el trasiego de droga, rutas, narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, entre otras prácticas ilícitas.

“No es por terrorismo… Va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto. Sí, se descarta, por lo que acabo de decir, no sólo por la ley mexicana y por la ley internacional”, enfatizó.

También explicó que las dos personas que viajaban a bordo del vehículo murieron porque se quedaron durante el estallido. Aclaró que ambos fueron identificados como delincuentes que operaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese contexto, hizo hincapié en que los objetivos de estos hechos se insertan en rivalidades delincuenciales y con fines de controlar las zonas.

“Esta afrenta es como la mayoría de las rivalidades delincuenciales: cuando hay una rivalidad de delincuencia organizada, lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas. Principalmente, en este caso, es el control territorial”, reiteró.

OMAR GARCÍA Harfuch, secretario de Seguridad, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

No obstante, mencionó que no se descartará ninguna línea de investigación: “Tenemos en cuenta que explota la camioneta; arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces, también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente qué pasó. Porque no fue un vehículo, digamos, un coche-bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino que hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”.

Consultado sobre si la indagatoria también es respecto a la policía comunitaria, bajo el supuesto de que sus elementos estuvieran involucrados con el crimen organizado, se abstuvo de confirmar la hipótesis, pero afirmó que se realizan las indagatorias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

“En este caso hemos recibido, bueno, se están haciendo diversas diligencias. No quisiera entorpecer las investigaciones que tiene la propia Fiscalía General de la República, que estamos seguros de que más adelante va a informar, como lo mencionaron ayer en su comunicado”, dijo.

38 Mil 773 personas han sido detenidas en lo que va del año

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el ataque haya tenido como objetivo ser una afrenta al evento que encabezó el sábado o contra su administración. “No, no, no tiene nada que ver. O sea, es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí”, señaló.

Sobre este planteamiento, Harfuch ahondó en que este no es el primer caso en el que se usan explosivos en dicha zona y en este año, por lo que insistió en que se trató de una disputa entre criminales.

“Esta es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos; es una pugna de dos personas y líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no… Fue un ataque directo a la Policía Comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes”, explicó la mandataria.

Plan Michoacán deja mil detenidos

Por: Yulia Bonilla

A RAÍZ del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, casi mil presuntos criminales han sido detenidos con la puesta en marcha del Plan Michoacán lanzado por el Gobierno un mes atrás.

Al exponer los detalles de la Estrategia Nacional de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que se consiguió la detención de 972 personas ligadas al crimen.

También se aseguraron de 945 armas y 23.1 toneladas de drogas, así como el desmantelamiento de 17 laboratorios clandestinos.

Entre las detenciones destacó la captura de un individuo que transportaba una unidad de carga con precursores de drogas como fentanilo.

En lo que va del sexenio, y en todo el país, se han detenido a 38 mil 773 personas ligadas al narco, se han asegurado 311 toneladas de droga, 20 mil 169 armas de fuego y se han desmantelado mil 760 laboratorios.

El secretario de Seguridad comentó que el plan de seguridad integral, junto al incremento de operaciones con autoridades estatales, es lo que ha llevado a la reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos.

Entre las acciones relevantes de las últimas semanas, destacó la aprehensión de tres operadores de células criminales en el Estado de México, operativos en medio de los cuales se consiguió la liberación de más de 37 personas.

En el combate al huachicol, resaltó el aseguramiento de un millón 476 mil 295 litros de hidrocarburo en operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.