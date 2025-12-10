Reitera Trump amenaza de usar la fuerza militar aquí 

El mandatario estadounidense, al encender el árbol nacional de Navidad en Ellipse, Washington, el pasado jueves 4 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a abrir la puerta a intervenciones militares en territorio mexicano para combatir al narcotráfico, reiterando una amenaza que hace menos de un mes había generado tensión diplomática.

En una entrevista con el sitio Politico, el republicano insistió en su disposición a usar las fuerzas armadas contra objetivos del crimen organizado en países donde las organizaciones criminales son muy activas, incluyendo explícitamente a México y Colombia.

El Dato: En enero, un decreto estadounidense declaró como terroristas a grupos criminales de diversos países, entre ellos, seis organizaciones delictivas mexicanas.

Durante la conversación con la periodista Dasha Burns, Trump se negó repetidamente a descartar el despliegue de tropas estadounidenses, particularmente al referirse a Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro.

“No quiero ni descartar ni aprobar. No hablo de eso. No quiero hablar con ustedes sobre estrategia militar”, declaró el mandatario cuando se le preguntó sobre el envío de tropas terrestres.

Sin embargo, al ser cuestionado específicamente sobre si consideraría el uso de la fuerza contra objetivos en México y Colombia, Trump fue categórico: “Claro que lo haría”, afirmó, dejando claro que su administración no descarta acciones militares unilaterales en territorio de países aliados.

Esta declaración representa la segunda vez en menos de un mes que Trump amenaza con intervenciones armadas en México.

El pasado 17 de noviembre, el republicano había sido igualmente explícito al afirmar: “¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡No tengo problema! Haremos lo que sea necesario para detenerlo”.

En aquella ocasión, Trump había hablado más sobre su estrategia, asegurando que Estados Unidos conoce “cada una de las rutas” del narcotráfico y “las direcciones de todos los narcotraficantes, dónde está su puerta”.

El magnate había declarado entonces: “Están matando a nuestra gente. Esto es como una guerra. ¿Lo haría? (lanzar ataques) Con mucho orgullo. ¿Lo haría en los corredores terrestres? Sin duda”.

El mandatario estadounidense también se había referido a disturbios en la Ciudad de México relacionados con protestas de la Generación Z, advirtiendo: “He estado viendo lo que pasaba en la Ciudad de México. Hay graves problemas allá; no estoy contento con México”.

Cuando la prensa le preguntó si una intervención militar requeriría el permiso de México, respondió: “No respondería a esa pregunta. He estado hablando con México; ellos saben cómo lo digo”.

Justificó sus amenazas argumentando que “estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas” y aseguró: “Por cada barco salvamos 25 mil vidas”.

El republicano incluso afirmó que si presentara estos ataques al Congreso, “tanto republicanos como demócratas estarían de acuerdo”, agregando: “Probablemente iría al Congreso y diría: a menos que estén locos. Hemos perdido cientos de miles de personas... Gran parte de estas pérdidas provienen de México, así que, para que quede claro: no estoy contento con México”.

Ante las amenazas iniciales de noviembre, la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata y contundente. “No va a ocurrir”, subrayó.