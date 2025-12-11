Avanza reforma para que todas las playas sean libres

Cuarta reunión de la Comisión de Turismo del Senado de la República, ayer.

La Comisión de Turismo del Senado determinó que las playas mexicanas deberán ser libres, gratuitas y accesibles para todos los ciudadanos sin excepción.

Al aprobar por unanimidad un dictamen que democratiza el acceso a los 98 millones de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, se puso fin a los cobros y restricciones que diversos desarrollos turísticos han impuesto en la zona federal marítimo-terrestre.

“Legislamos para devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo: sus playas, su mar y su territorio”, afirmó el senador Eugenio, Gino, Segura.

El Tip: Como ejemplo de los alcances, el senador Gino reconoció la resolución del conflicto en el Parque del Jaguar en Tulum, donde tres playas “hoy cuentan con acceso libre y gratuito”.

La iniciativa establece que el acceso a las playas marítimas será “libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social”, prohíbe la imposición de cobros, cuotas o restricciones, salvo en casos excepcionales justificados por protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.

El corazón de la reforma es la creación del Registro Nacional de Playas, una herramienta que cruzará por primera vez los catastros municipales con la zona federal para otorgar certeza jurídica.

“Estamos sustituyendo el caos por planeación técnica a través del nuevo Registro Nacional de Playas. Donde exista propiedad privada se respetará, pero donde no haya vía pública, el acceso será obligatorio por ley”, explicó Segura.

Los municipios tendrán la obligación de inscribir en sus catastros los accesos a playas, garantizando su permanencia en procesos de compraventa y rectificación de límites. En este sentido, el legislador destacó que el registro también permitirá “fomentar nuevos destinos turísticos en diversos estados”.

Subrayó la importancia económica al proyectar que en 2030 el sector turístico sostendrá casi ocho millones de empleos. Garantizar el libre acceso, aseguró, “permitirá que la derrama económica llegue a las comunidades locales y no permanezca encapsulada en zonas exclusivas”.