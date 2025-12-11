Con acciones contra la violencia de género, Alcaldía Álvaro Obregón concluye 16 días de activismo

Jornadas de atención integral a la mujer, servicios de salud, apoyo a emprendedoras y eventos culturales y deportivos centrados en la concientización y reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad, formaron parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Las actividades concluyeron este miércoles con la creación de un mural colectivo en las instalaciones de la Policía, con un mensaje que reafirmó el compromiso de las y los uniformados por el combate a cualquier forma de violencia contra mujeres y niñas.

Un día antes, con un recorrido por calles de Santa Lucía Xantepec, se llevó a cabo la Ola Violeta, en la que servidores públicos recorrieron casa por casa para conocer las necesidades de las vecinas y les brindaron atención de manera oportuna.

Servicios de cuidado, entrega de credenciales del Proyecto Comunitario Obregonense, vacunas, mediciones y pruebas médicas, asesorías jurídicas y talleres de artes plásticas formaron parte de la oferta.

En el recorrido participaron Daptnhe Cuevas Ortiz, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México; Cinthya Ortiz Rivera, Directora Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad; Maritza Ordaz Sánchez, Directora de Desarrollo Social; así como Arturo López Bazán, Director de Seguridad Ciudadana.

Los 16 Días de Activismo en ÁO incluyeron una campaña de salud sexual y reproductiva, realizada en el Salón de Usos Múltiples, clases de defensa personal en colaboración con la SEDENA, una carrera atlética de 3 kilómetros, pláticas en planteles escolares, así como feria de servicios de cuidado para adultas mayores.

En el ámbito cultural, se realizaron mesas de difusión sobre ciencia y género, cinedebates, clases de danza, recitales de poesía, presentaciones editoriales e iconográficas.

