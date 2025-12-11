‘Esperemos trabajar bien… No podemos regresar al pasado de corrupción’, afirma CSP por llegada de Medina Mora al CCE

Tras la llegada de José Medina Mora a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esperar que se trabaje bien sobre aquello en que ambas partes estén de acuerdo, y subrayó que lo que no ocurrirá será volver a los “privilegios del pasado”.

Este miércoles, Mora Icaza asumió la dirección de la organización empresarial y aseguró que se conducirá con diálogo, la búsqueda de consenso y que se apostará por la libre empresa, innovación y otras metas para el progreso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la expectativa en la relación con el sector, con esta nueva dirección, es que se trabajará bien, a pesar de los desacuerdos que puedan existir.

“Esperemos que bien. Como les digo yo a los empresarios que nos juntamos en distintos grupos o habrá muchas cosas en las que no estemos de acuerdo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al referir las diferencias que puede haber entre el sector y el gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que para eso llegará el periodo electoral en donde será la población quien elija si se continúa con lo que se ha hecho hasta ahora desde el gobierno o si se cambia de proyecto.

“Para eso somos un país democrático, para que lo que no estemos de acuerdo se abra, se debata, se difunda y en época electoral la gente decida por qué proyecto debe continuar nuestro país. Pero también hay cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces, hay que trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo. Ese es siempre nuestro planteamiento”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardocomentó que lo que no se “puede” es regresar a la corrupción que, opinó, es la que dominaba en el país.

“Lo que no podemos es regresar al pasado, corrupción, de privilegios donde había un grupo que gobernaba México. México lo gobierna su pueblo. En México, quién manda es el pueblo, porque esa es la democracia, esa es la verdadera democracia y no puede ser que unos cuantos decidan por la mayoría. Es como ocurría en el pasado, vinculado con fraudes electorales. Por eso antes como antes y ahora como ahora. Y ahora gobierna el pueblo y muchos empresarios y empresarias mexicanas están de acuerdo en invertir para el desarrollo de México y eso es lo que queremos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

