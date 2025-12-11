‘Juntos vamos a reducir la extorsión’, afirma Sheinbaum en Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión“, agregó en la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.

Añadió que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima. Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas. En el combate a la extorsión, destacó la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoció que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva con programas de Atención a las causas para prevenir violencia y adicciones, mediante Jornadas de Paz, Ferias de Paz y la instalación de módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que en sus módulos han recibido 8 mil 700 armas de fuego.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad requiere de la coordinación permanente con las Fiscalías de todos los estados y anunció que asume el compromiso para fortalecer la coordinación con el Gabinete federal, a través de un plan de seis ejes: coordinación, fortalecimiento de las Fiscalías estatales, nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia Criminal y reorientación de recursos para la atención de delitos de alto impacto.

En Palacio Nacional, encabezamos el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con la estrategia integral, trabajamos todos los días para construir la paz, fruto de la justicia. pic.twitter.com/UCC6FLmEa8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 11, 2025

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que se aprobaron con 39 votos a favor en unanimidad los 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad: entre ellos, el 01/LII/25 en el que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las y los gobernadores a presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión e informar al Secretariado a más tardar el último día hábil de enero de 2026. En tanto que a la Fiscalía General de la República se le instruye emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.

La gobernadora y los gobernadores de Aguascalientes, María Teresa Jiménez; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconocieron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, los cuales se han visto reflejados en cada una de las entidades federativas y agradecieron el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró este acuerdo para homologar en los estados el marco normativo para combatir la extorsión.

La coordinadora general de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, presentó un informe de lo realizado en 2025 y destacó las acciones realizadas para atender la emergencia por lluvias en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, así como los dos simulacros nacionales en los que se puso a prueba en todo el país el sistema de alertamiento vía celular.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR