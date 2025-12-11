México llega a nuevo récord de turistas y derrama económica, destaca Gobierno de CSP

Con corte a octubre, México llegó a un nuevo récord histórico en la llegada de turistas internacionales y en la derrama económica que generan a su paso por el país.

Durante la conferencia de prensa presidencial, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, detalló que la llegada de turistas creció 10.7 por ciento respecto al año anterior, al recibir 8.3 millones, mientras que los ingresos económicos crecieron 9.3 por ciento.

Subrayó que la llegada de pasajeros vía aérea también aumentó 3.2 por ciento en vuelos nacionales, mientras que en los internacionales fue de 1.4 por ciento.

De estos segundos, destacó el incremento en la visita de personas provenientes de países como China, Italia, Estados Unidos, pero sobre todo canadiense, con un incremento del 11.4 por ciento.

Asimismo, recalcó que el traslado de pasajeros en el Tren Maya creció 181 por ciento, al haber transportado 75 mil pasajeros internacionales.

En cuanto al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, detalló que estuvieron 177 pueblos mágicos de los 32 estados al que asistieron 62 mil 941 visitantes, en donde se contó con un pabellón artesanal, médico y otros rubros. Derivado de esto, se registraron 67.6 mdp solo de venta.

Destacó que estuvo abierto a todo público, tanto nacional como extranjero y adelantó que el siguiente año, el evento será llevado a cabo en el estado de Tamaulipas

Rodríguez comentó que la Presidenta Claudia Sheinbaum encargó no sólo promover ventas, sino también la riqueza cultural de México.

En ese contexto, destacó que el país acudirá como invitado a la Feria Internacional de Turismo a celebrarse en España entre el 21 y 25 de enero, donde acudirán representaciones de las 32 entidades federativa.

