Devoción Guadalupana

Colectivos del Estado de México, Puebla y Veracruz realizaron su Cabalgata Guadalupana anual en honor a migrantes mexicanos, en una convocatoria que este 2025 hizo énfasis en los paisanos que han sido deportados desde Estados Unidos y los que han sido agredidos en redadas migratorias, así lo dijo Margarita Gómez Peña, oriunda del segundo estado, quien organiza a varias localidades para la caminata.

“Somos alrededor de 19 mil 890 que estamos contabilizados y que nos organizamos, la mayoría fuimos migrantes o hemos tenido algún familiar que migró, para nosotros, la Virgen de Guadalupe es todo, es nuestra fe, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro color de piel. Por ello, este año, tanto se necesita de la fe para poder parar con la violencia que viven los migrantes. Decidimos ofrecer nuestra caminata a la Virgen, para que interceda por nosotros”, dijo.

Miles de Peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe. ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: El día principal de las festividades, el 12 de diciembre, comienza con la tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe y continúa con una serie de misas y rosarios en la Basílica.

Para Margarita, quien camina desde Atlixco, Puebla, en compañía de 600 personas más, es un honor realizar esta caminata: “Yo viví muchos años en Nueva York, como les ha tocado a muchos poblanos, esto que vivimos hoy aquí no sólo ocurre en el país, también allá, salen a cabalgar los paisanos, a la catedral de San Patricio es una fiesta, para nosotros allá o acá es una fiesta, allá, cuando terminábamos de hacer la caminata, hacíamos algún convivio con la familia, acá llegamos al altar y una vez que estamos ahí, hacemos una comida a las afueras en honor a la Virgen”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 90 millones 224 mil 559 católicos. De 2010 a 2020 se registró una disminución importante de fieles, al pasar de 82.7 a 77.7 por ciento; del mismo modo, hubo un aumento de las personas protestantes y evangélicas, del 7.5 al 11.2 por ciento de los fieles, en ese periodo, y, sobre todo, un crecimiento en el número de personas sin religión, de 4.7 a 8.1 por ciento.

Miguel Ángel Cerón Ruiz, investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, dijo que el catolicismo “va en decadencia, pierde fieles mientras que las iglesias protestantes, que no consideran a las imágenes, incluidas las de la Virgen de Guadalupe, crece cada vez más”.

Convoy de camiones que transportan a los fieles. ı Foto: Cuartoscuro

13 millones de personas asistieron a la Basílica el año pasado

Aunque probablemente eso signifique también una merma en los creyentes de la Virgen, hay una cantidad importante de católicos que se asumen “guadalupanos”, razón por la cual sigue siendo una imagen con millones de devotos y, la Villa guadalupana, el segundo recinto católico más visitado del mundo, sólo después de la Basílica de San Pedro, en Roma.

Para Cerón Ruiz, la Iglesia católica ha perdido fieles a raíz de los escándalos de pederastia, enriquecimiento y cercanía con las élites del poder de algunos de sus dirigentes. Sólo el tiempo dirá si lo que enfrenta esa institución eclesiástica va a significar una merma en la devoción a la Virgen de Guadalupe.

Patrick Johansson, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, observó que, a pesar de la influencia de otras creencias y sectas no católicas, el fervor por la Virgen de Guadalupe permanece fuerte, subrayando la singularidad de este culto en el panorama religioso del país, mismo “que trasciende las fronteras y va más allá; cuando un mexicano sale del país se lleva con él o ella su culto a la Virgen”.

El experto mencionó que más allá de la fe católica, la Virgen de Guadalupe simboliza una forma de resistencia cultural y un mecanismo de supervivencia espiritual.

Feligreses encienden veladoras en honor a la Virgen de Guadalupe. ı Foto: Cuartoscuro

“Desde la época de la conquista española, la imagen de la Virgen se ha entrelazado con las creencias y prácticas indígenas. En un acto de sincretismo religioso, los españoles fusionaron conceptos cristianos con las tradiciones indígenas para facilitar la conversión religiosa. Este proceso se evidencia en el culto a la Virgen de Guadalupe, que integra aspectos de la veneración precolombina a deidades femeninas como la Cihuacoatl”, explicó.

Y concluyó diciendo que la Virgen de Guadalupe, como figura central en el culto, es vista como una intermediaria entre lo divino y lo mundano, por lo que para quienes hacen su peregrinar ella “ofrece consuelo, protección y esperanza”.

El académico dijo que las manifestaciones de fe, como las peregrinaciones, “mandas” y ofrendas, son expresiones de un compromiso personal y comunitario con lo sagrado. “Estos actos son más que rituales religiosos; son testimonios de una fe viva y dinámica que se adapta a las realidades contemporáneas”.

Los expertos concluyen que la fe en la Virgen, especialmente en la de Guadalupe, es un poderoso consuelo y símbolo de identidad para los migrantes, “actuando como un escudo protector que les da fuerza y esperanza durante su peligroso viaje y en la adaptación a nuevas tierras, representando un lazo cultural con su hogar y una fuente de resistencia contra la hostilidad.

Arriban 7.5 millones de peregrinos

El alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, aseguró que hay una afluencia mayor de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe este año, por lo que se tiene previsto que se rompa un nuevo récord.

Del 5 al 10 de diciembre acudieron un millón de feligreses y, hasta las 19:00 horas de ayer, se tenía un acumulado de 7.5 millones de visitantes.

El alcalde aseguró que este 2025 se romperá el récord de feligreses del año previo, que fue de 13 millones, para lo cual desplegó el denominado Operativo Basílica 2025, una estrategia de seguridad en coordinación con la Jefatura de Gobierno, que contará con el acompañamiento de cinco mil 80 policías y 10 mil funcionarios de las dependencias ciudadanas.

Destacó que este año el dispositivo de seguridad se complementa con la tecnología del Centro de Inteligencia de la alcaldía, desde donde se monitorean 500 cámaras de videovigilancia instaladas dentro del primer cuadrante de la demarcación, con lo cual se logró la detención de 50 personas que extorsionaban a los peregrinos con cuotas de hasta mil 500 pesos por un lugar de estacionamiento.

La alcaldía, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Profeco, clausuró tres tiendas que vendían productos a costos excesivos.

El alcalde destacó que la Gustavo A. Madero desplegó 250 elementos de la Policía Auxiliar y 112 patrullas, cinco juzgados cívicos móviles, así como 10 mil 600 servidores públicos con distintivos uniformes rosas que brindan información, salud, albergue y ceden el paso a los peatones que provienen de todos los estados de la república y del mundo.

Ahondó que médicos y mil 500 paramédicos y enfermeras son encargados de dar atención a personas que llegaron deshidratadas o con cansancio extremo, para lo cual se establecieron carpas de atención, así como ambulancias, unidades de servicios médicos propios de la alcaldía y tres helipuertos en caso de emergencia.

Detalló que es el primer operativo donde, en coordinación con la Agencia de Atención Animal, se brinda atención a los llamados Perros Peregrinos, lo que al momento dio un resultado de diez canes rescatados. También se cuenta con dos motopuertos para estacionar los vehículos, así como 20 puntos de pernocta.

Agregó que el operativo cuenta con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se realizó la coordinación para desplegar elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional sobre la avenida Calzada de Guadalupe para ayudar a tareas de seguridad ciudadana.

COMO CADA 12 de diciembre, millones de feligreses visitan la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen en su día; sin embargo hace 50 años el foco de peregrinación era la edificación construida entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. La iglesia, hoy en día, es considerada una de las joyas del barroco novohispano en México.

Este edificio, que cumple 330 años del inicio de su construcción, enfrentó un desafío similar al de la Torre de Pisa de Italia: el hundimiento diferencial del suelo lacustre lo puso en riesgo de derrumbe.

Debido a este problema, se decidió en 1974 construir un nuevo templo mariano y, desde el 2000, tras un largo proceso de estabilización y recuperación, la Antigua Basílica puede ser visitada ahora como Templo Expiatorio de Cristo Rey, un símbolo de resiliencia arquitectónica e histórica.

Antigua Basílica de Guadalupe: Del hundimiento al esplendor barroco ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

