Frente Frío 21 y aire polar golpean a México con lluvias, heladas y vientos fuertes

El Frente Frío número 21, acompañado de una masa de aire polar, está afectando al territorio mexicano desde este sábado 13 de diciembre y se espera que continúe impactando durante buena parte del domingo 14, con condiciones meteorológicas adversas que incluyen:

Bajas temperaturas

Lluvias intensas

Vientos fuertes

Bancos de niebla en diversas regiones del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal se desplazará sobre el norte y noreste de México e interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura, lo que favorecerá la formación de lluvias fuertes a puntuales intensas en estados del noreste, oriente y sureste, incluida la Huasteca y la península de Yucatán.

Las precipitaciones podrán estar acompañadas por descargas eléctricas y represetan un riesgo de inundaciones, crecida de ríos, encharcamientos y deslaves en zonas bajas, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos oficiales.

⚠️⛈️ Mañana domingo, el #FrenteFrío núm. 21 y su masa de aire polar, ocasionarán #CondicionesMeteorológicasAdversas en entidades del noreste, oriente y sureste de #México. Consulta la información detallada en ⬇️https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/fRe0gWSdQA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 13, 2025

Descenso de temperaturas y heladas

La masa de aire polar asociada al Frente Frío 21 provocará un marcado descenso de las temperaturas en el norte, centro, oriente y sureste del país. Se estima que las mínimas puedan llegar a:

-10 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

-5 °C con heladas en partes elevadas de Baja California, Estado de México, Puebla, Sonora y Tlaxcala.

0-5 °C en diversas regiones del centro y norte de México.

Además, se prevé la presencia de bancos de niebla, especialmente en zonas montañosas, lo cual puede reducir la visibilidad y representar un riesgo adicional para la circulación terrestre.Vientos fuertes y oleaje elevado

El SMN también advierte que el evento estará acompañado por vientos intensos, con rachas de hasta 90 km/h principalmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de hasta 70 km/h en la costa de Tamaulipas.

Otras regiones del norte y centro del país también podrían experimentar ráfagas de viento significativas.Debido a estos vientos, se espera oleaje elevado en zonas costeras del Golfo de México y el Pacífico, lo que representa un riesgo para la navegación y actividades marítimas en dichas áreas.

A pesar del descenso de temperaturas, el SMN indica que algunas regiones del interior y del sur del país podrían experimentar temperaturas máximas superiores a 30 °C durante las horas de mayor insolación, especialmente en las costas y áreas cálidas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL