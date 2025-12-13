De 10:00 a 18:00 horas

Museo de la Suerte de Lotería Nacional Suerte en Hidalgo: inicia este domingo en Pachuca

Hidalgo tiene programadas tres sedes en diciembre; Pachuca, Tulancingo y Tula, donde el espacio itinerante de la Lotería Nacional presentará sus dinámicas interactivas

Museo de la Suerte de Lotería Nacional.
Museo de la Suerte de Lotería Nacional. Foto: Lotería Nacional
La Razón Online

El nuevo Museo de la Suerte de Lotería Nacional llega al estado de Hidalgo este domingo 14 de diciembre con un recorrido inmersivo, totalmente gratuito, compuesto por actividades interactivas, contenidos inéditos y dinámicas.

Para celebrar el legado de Lotería Nacional, el museo itinerante está adaptado dentro de un tráiler que busca llevar los más de 255 años de historia y símbolos de la institución.

Es para públicos de todas las edades y en Pachuca el Museo de la Suerte de Lotería Nacional estará ubicado en Plaza Juárez, en Avenida Benito Juárez S/N, Centro, de 10:00 a 18:00 horas.

Actividades del Museo de la Suerte

  • Video: La historia que nos une
  • Cabina de los Niños Gritones
  • Millones de ganadores
  • México siempre gana
  • Mi Lotería
  • La Esfera de los sueños
  • Expendio de la ilusión

Próximas sedes

Hidalgo

  • Tulancingo: martes 16 de diciembre
  • Tula: jueves 18 de diciembre

Estado de México

  • Toluca: sábado 20 de diciembre
  • Ciudad de México: lunes 22 y miércoles 24 de diciembre

