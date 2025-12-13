Museo de la Suerte de Lotería Nacional Suerte en Hidalgo: inicia este domingo en Pachuca

Museo de la Suerte de Lotería Nacional.

El nuevo Museo de la Suerte de Lotería Nacional llega al estado de Hidalgo este domingo 14 de diciembre con un recorrido inmersivo, totalmente gratuito, compuesto por actividades interactivas, contenidos inéditos y dinámicas.

Para celebrar el legado de Lotería Nacional, el museo itinerante está adaptado dentro de un tráiler que busca llevar los más de 255 años de historia y símbolos de la institución.

Es para públicos de todas las edades y en Pachuca el Museo de la Suerte de Lotería Nacional estará ubicado en Plaza Juárez, en Avenida Benito Juárez S/N, Centro, de 10:00 a 18:00 horas.

Actividades del Museo de la Suerte

Video: La historia que nos une

Cabina de los Niños Gritones

Millones de ganadores

México siempre gana

Mi Lotería

La Esfera de los sueños

Expendio de la ilusión

Próximas sedes

Hidalgo

Tulancingo: martes 16 de diciembre

Tula: jueves 18 de diciembre

Estado de México

Toluca: sábado 20 de diciembre

Ciudad de México: lunes 22 y miércoles 24 de diciembre

cehr