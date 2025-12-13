Relegan importadores de carne a productores locales

TRAS ADVERTIR que enfrentan un desplazamiento provocado por un incremento acelerado de las importaciones de carne, productores mexicanos pidieron al Gobierno limitar la compra a otros países y adquirir el que ellos han dejado de comercializar a causa del cierre comercial decretado por Estados Unidos derivado de la plaga de gusano barrenador que pegó en México hace más de un año.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) expusieron que se han adquirido más de 100 mil toneladas de carne provenientes de Brasil y se espera que la cifra crezca a 120 mil al cierre del año.

Advirtieron que esta situación pone en riesgo a 750 mil productores “tradicionales”, por lo que pusieron 420 mil cabezas de ganado que tenían listo para la exportación, para que se destine a la industria de carne nacional. Además, pidieron que se limite la compra de carne del extranjero a 70 mil toneladas anuales, pero únicamente con países con los que se tiene tratado comercial, pues remarcaron que con Brasil no se tiene.

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, dijo esperar que la inquietud sea atendida, sobre todo porque ya hubo acercamientos con las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Iván Espinosa Vázquez, presidente ejecutivo de la Opormex, mencionó que los límites de las importaciones se fijen en la siguiente firma del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Subrayó que la situación ha llevado a que los precios al consumidor no se detengan en cuanto al crecimiento y además advirtió que hay una diferencia entre los volúmenes de importación y los precios que monitorea la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Combatir la inflación no puede comprometer la sanidad ni la competitividad del sector, especialmente cuando los altos volúmenes de importación no han generado beneficios directos al consumidor y, por el contrario, han desestabilizado al mercado”, señaló la organización porcina.

Y es que aseguró que de no haber cambio alguno, la importación de carne hacia México podría llegar hasta las 130 mil toneladas.