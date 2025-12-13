Peregrinos caminaron como destino la Basílica de Guadalupe. Se registran accidentes viales y por pirotecnia





Volcaduras de automóviles, explosiones de pirotecnia, atropellamientos y otros accidentes han frustrado el avance de decenas de peregrinos que se dirigen a las diversas celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe.

Uno de los incidentes se registró en la comunidad de La Trinitaria, en Chiapas, donde varios paquetes de pirotecnia que se encontraban almacenados en una iglesia estallaron, lo que provocó que al menos ocho personas se lesionaran sin que las heridas resultaran de gravedad, ya que los servicios de emergencia los atendieron en el sitio y no fue necesario su traslado a algún hospital. No obstante, el estallido provocó daños en dos inmuebles cuyas paredes y ventanas se destruyeron por el impacto.

Otra explosión se registró en Guanajuato, donde una camioneta de peregrinos músicos avanzaba con una imagen de la virgen.

El Tip: Elementos de la SSC realizan operativos en las arterias de la CDMX, principalmente Calzada de Guadalupe y de los Misterios.

Mientras la unidad circulaba por las calles, un chispazo salió debajo de la imagen y pronto una breve flama y los estallidos envolvieron la unidad. Los reportes indican que tres personas resultaron lesionadas en el incidente.

Anoche, una camioneta que circulaba sobre la carretera Izúcar-Acatlán, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, volcó a la altura del paso de peregrinos. De acuerdo con los reportes, algunos resultaron lesionados y de inicio recibieron auxilio por parte de otros automovilistas que transitaban por la zona.

Otro accidente ocurrió en el mismo estado este jueves, cuando un joven de 14 años que se dirigía en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe, fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga. El accidente también dejó herido de gravedad a un familiar de la víctima.