Cae ‘El Jaguar’, líder de una célula delictiva ligada a ‘Los Mayos’ en Culiacán

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Saúl “N”, alias “El Jaguar”, identificado como líder de una célula delictiva vinculada a la facción de “Los Mayos”, con operación en Culiacán, Sinaloa.

Así lo informó en conferencia el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien detalló que el presunto jefe criminal fue capturado junto a tres de sus operadores durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la SSPC, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

De acuerdo con las autoridades, la célula delictiva encabezada por “El Jaguar” estaba relacionada con actividades de vigilancia, homicidio, extorsión, robo de vehículos y distribución de droga, y es considerada una de las principales generadoras de violencia en la capital sinaloense.

Al momento de la detención, a los cuatro presuntos integrantes del grupo criminal presuntamente ligado a “Los Mayos” les fueron aseguradas siete armas largas, cartuchos útiles, artefactos explosivos improvisados y tres vehículos con reporte de robo.

Durante la misma conferencia de prensa, García Harfuch detalló que el detenido fungía como operador de mando dentro de esta organización criminal y que su captura forma parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Sinaloa.

Por separado, el Grupo Interinstitucional Sinaloa informó que, durante la última semana, fueron detenidas 28 personas por diversos delitos en la entidad, además del aseguramiento de 39 armas de fuego de distintos calibres y tres mil 146 cartuchos.

Asimismo, se reportó el decomiso de 105 artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron desactivados por personal especializado para evitar riesgos a la población.

En la misma conferencia el titular de la SSPC dijo que también lograron la detención de 41 personas en distintos estados del país, entre ellas objetivos prioritarios y líderes criminales, con la participación de fuerzas federales y autoridades locales.

Así como el traslado de 25 personas privadas de la libertad de centros penitenciarios de Michoacán a CEFERESOS en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz, además de cateos, aseguramientos de armas, droga y equipo táctico en entidades como Durango, Coahuila y Sinaloa.

