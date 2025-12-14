Desarticulan bandas de robo a autotransporte en Edomex e Hidalgo; caen 12

La información se dio a conocer en conferencia del Gabinete federal de seguridad.

Como parte de las acciones para combatir el robo de autotransporte, autoridades federales desarticularon diversos grupos delictivos dedicados al robo de mercancía con violencia que operaban en los límites del Estado de México e Hidalgo, y que mantenían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, informó el Gabinete de Seguridad.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que, tras una investigación coordinada de aproximadamente cinco meses, se logró la detención de 12 personas, entre ellas Mario Iván “N”, identificado como uno de los líderes de estos grupos criminales.

Como parte del combate al robo al autotransporte, tras una investigación de 5 meses derivada de denuncias de empresarios y operadores de tráilers en carreteras, permitió desarticular un grupo dedicado al robo de mercancía con violencia en Edomex e Hidalgo. En operativos… pic.twitter.com/nsZeYc64FU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 14, 2025

Por su parte, Sandy Karen Orihuela, Fiscal Central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, explicó que algunos de estos grupos se identificaban como “Los Autónomos” o “Los Tenis”, organizaciones especializadas en el robo de camiones de carga, pero que operaban bajo la estructura y protección de la Familia Michoacana.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes operaban mediante un esquema de vigilancia de unidades de carga, realizaban seguimientos en carretera y utilizaban engaños para detener a los operadores. Posteriormente, las víctimas eran sometidas a secuestros exprés y actos de violencia para despojarlas de los vehículos y la mercancía.

▶ #Vídeo | Omar García Harfuch (@OHarfuch), titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención de Mario “N”, presunto líder de una célula criminal dedicada al robo de autotransporte en Hidalgo y el Estado de México.

📹: Ángel Molina /… pic.twitter.com/hwCegzE1Dh — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 14, 2025

Las acciones criminales se concentraban principalmente en municipios colindantes entre el Estado de México e Hidalgo, afectando corredores estratégicos como las carreteras federales 130 y 135, así como el Arco Norte.

Tras la ejecución de órdenes de cateo obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en siete inmuebles ubicados en ambas entidades, las autoridades aseguraron 13 armas de fuego, alrededor de 2 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado, así como 12 vehículos de pasajeros y cuatro unidades de carga, dos de ellas con mercancía de procedencia ilícita.

Además, fueron localizados inhibidores de señal, equipo tecnológico diverso y inmuebles utilizados como bodegas para el resguardo de vehículos y mercancía robada.

Las autoridades también revelaron que los integrantes de estas bandas utilizaban identificaciones de sindicatos legalmente constituidos para dar apariencia de legalidad a sus actividades.

Entre los casos detectados se encuentra el uso indebido de la identidad del sindicato Canacintra, empleada para simular operaciones de transporte legítimas y evadir controles de las autoridades.

