Camión vuelca en Apodaca; mueren 8

LA VOLCADURA de un camión de transporte público de la Ruta 611 con número económico 49, que va de Apodaca a Pesquería, dejó un saldo de ocho personas muertas y al menos 16 lesionadas en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil del estado, el accidente ocurrió sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 24, en el entronque con el bulevar Aeropuerto, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de auxilio.

Según información preliminar, el camión impactó contra el muro central de la vialidad y posteriormente volcó. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a pasajeros tendidos sobre el asfalto tras el siniestro.

Se informó que entre las víctimas mortales se encuentran cinco mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres. El conductor del vehículo, identificado como José Manuel “N”, de 44 años, murió en el lugar del accidente. Siete personas fallecieron en el sitio y una más perdió la vida tras ser trasladada a un hospital.

Las autoridades estatales señalaron que, de manera preliminar, el exceso de velocidad y el pavimento mojado por la lluvia habrían provocado que el conductor perdiera el control del camión, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de NL mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las causas y posibles responsabilidades.

Los lesionados fueron atendidos por personal de la Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Protección Civil de Apodaca, y al menos cuatro fueron trasladados de manera prioritaria al Hospital General de Zona No. 67 del IMSS y al Hospital General de Juárez.

La circulación en la carretera Miguel Alemán fue cerrada temporalmente para permitir las labores de rescate, atención médica y el levantamiento de los cuerpos por parte de los servicios periciales.