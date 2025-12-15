Dan golpe a banda que asaltaba traileros en Edomex e Hidalgo

Como parte de las acciones para combatir el robo al autotransporte, autoridades federales desarticularon ocho grupos delictivos dedicados al robo de mercancía con violencia que operaban en los límites de al menos dos estados del país y que mantenían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, informó en conferencia de prensa el Gabinete de Seguridad.

Sandy Karen Orihuela, fiscal central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detalló que algunos de estos grupos se identifican como Los Tilicos, Los Pantera, Los Marmolejo y La Empresa, entre otros, los cuales se dedicaban al robo de camiones de carga, pero operaban bajo la estructura y protección de la Familia Michoacana.

El Dato: Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad reflejan la coordinación institucional, trabajo de inteligencia y una política de Cero Impunidad, afirmó García Harfuch.

La fiscal explicó que estas organizaciones delictivas operaban bajo un esquema bien definido que incluía la vigilancia previa de las unidades de carga, seguimientos en carretera y el uso de engaños para obligar a los operadores a detenerse. Posteriormente, las víctimas eran sometidas a secuestros exprés y actos de violencia para despojarlas de los vehículos y de la mercancía.

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Edomex, el comandante de la Guardia Nacional (GN), el general Hernán Cortés Hernández, detalló que del 9 al 12 de diciembre se desplegó la operación Senda en 46 municipios del Estado de México (Edomex) en la que participaron al menos dos mil elementos de distintas corporaciones, con la finalidad de desarticular organizaciones criminales dedicadas a este delito.

Precisó que, como resultado de este operativo, se logró “la detención de 68 personas, el aseguramiento de 137 inmuebles, 49 armas de fuego, cartuchos y cargadores, 178 vehículos de transporte; 29 motores de vehículos, diversas autopartes, 61 mil 294 cajas de mercancía y 535 mil pesos”.

Las autoridades detallaron que, para cometer el robo al autotransporte, estos grupos utilizaban identificaciones de sindicatos legalmente constituidos para dar apariencia de legalidad a sus actividades. Entre los casos detectados se encuentra el uso indebido de la identidad del sindicato Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la cual era empleada para simular operaciones de transporte legítimas y evadir los controles de vigilancia de las autoridades.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tras una investigación coordinada de aproximadamente cinco meses se logró la detención de 12 personas, entre ellas Mario Iván “N”, identificado como líder de un importante grupo dedicado al robo en carreteras.

Detalló que la investigación fue producto de trabajos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de denuncias presentadas por empresas y asociaciones del sector del autotransporte.

Explicó que estas acciones se concentraban principalmente en municipios colindantes entre el Edomex e Hidalgo, donde afectan corredores estratégicos como las carreteras federales 130, 135 y el Arco Norte.

Tras la ejecución de órdenes de cateo obtenidas por la FGR en siete inmuebles ubicados en ambas entidades, las autoridades aseguraron 13 armas de fuego, aproximadamente dos mil litros de hidrocarburo presuntamente robado, 12 vehículos de pasajeros y cuatro unidades de carga, dos de ellas con mercancía de procedencia ilícita. Además de la detención de las 12 personas, entre las que se encontraba Mario Iván “N”.

“Esta acción contribuirá de manera directa a reducir el robo de autotransporte en estas entidades, al desarticular una célula criminal que operaba de forma recurrente en corredores carreteros estratégicos y que generaba afectaciones constantes a transportistas y empresas”, aseguró García Harfuch.

Asimismo, destacó que el combate a este delito se realiza tanto a través de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas como mediante el fortalecimiento de las labores de prevención y vigilancia permanente de la GN en carreteras federales del país.

Declaran culpable de asesinato a exalcaldesa

› Por Alan Gallegos

LA EXALCALDESA del municipio de Amanalco, Estado de México (Edomex), María Elena Martínez Robles, fue declarada culpable del delito de homicidio calificado contra un síndico municipal y de su chofer, asesinatos ocurridos el 25 de enero del 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM).

La fiscalía logró probar que las víctimas en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

Luego de la investigación, el agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al síndico municipal identificado como M.A.L.C., con el fin de mantener el control de las decisiones de la administración municipal.

10 de los 16 objetivos detenidos por la Operación Enjambre han sido condenados

Con las pruebas de la fiscalía, la autoridad judicial determinó la culpabilidad de María Elena Martínez Robles en el ilícito y fijó el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones.

La ahora sentenciada, fue detenida resultado de las acciones realizadas por la FGJEM y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el marco de la Operación Enjambre, implementado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Edomex (SSC). La Operación Enjambre, realizada conjuntamente por los Gobiernos federal y del Edomex, a través de la SSC, han permitido obtener sentencia condenatoria en contra de 10 de los 16 objetivos detenidos.