Descartan desabasto de medicinas; compra actual es preventiva

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en el Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez.

La Secretaría de Salud (SSa) aseguró que México mantiene un abasto de medicamentos cercano al 97 por ciento a nivel nacional, lo que permite garantizar la atención médica durante la temporada invernal y frente al incremento de enfermedades respiratorias como la influenza.

El titular de la dependencia, David Kershenobich, afirmó que no existe riesgo de desabasto de antivirales, vacunas ni tratamientos esenciales, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta “supergripe” asociada a la influenza AH3N2 subclado K. Explicó que se trata de una enfermedad estacional conocida y que el sistema de salud cuenta con la capacidad necesaria para atender los casos que se presenten.

Asimismo, el funcionario detalló que el país dispone de suficientes medicamentos como oseltamivir, así como de vacunas contra la influenza, las cuales cubren la cepa H3N2, por lo que reiteró el llamado a la población, especialmente a grupos vulnerables, a acudir a vacunarse y evitar la automedicación.

TE RECOMENDAMOS: Salen de nuevo a las calles Se deslindan de la oposición partidista

El Dato: Actualmente, México tiene contratos vigentes por cuatro mil 652 millones de piezas, correspondientes a tres mil 140 tipos de medicamentos, informó la SSa.

En entrevista televisiva, Kershenobich añadió que se han reforzado los procesos de producción, distribución y supervisión de medicamentos para asegurar su llegada oportuna a hospitales y centros de salud, lo que permite atender la demanda propia de la temporada de frío sin contratiempos. Asimismo, subrayó que, ante la presencia de síntomas respiratorios, la población puede acudir a las unidades médicas, donde hay tratamiento disponible.

En este contexto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este fin de semana una gira de trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la supervisión directa del abasto de medicamentos.

Durante su visita, la mandataria acudió al Hospital Regional No.2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde realizó una visita sorpresa a la farmacia de ese centro hospitalario, con el objetivo de verificar personalmente la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos.

La Presidenta subrayó que estas evaluaciones permiten detectar áreas de mejora directamente en campo y forman parte de una estrategia integral para garantizar la entrega oportuna de medicinas en todas las instituciones de salud pública, una de las principales demandas de la población usuaria.

Como parte de su agenda, la mandataria también visitó las instalaciones del nuevo Hospital Número 2 del IMSS, recientemente inaugurado en la zona del exhipódromo, cuya operación fortalecerá la atención médica de más de 400 mil derechohabientes en la región fronteriza.

“Caí de sorpresa al Hospital Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez para conocer el abasto de la farmacia; conversamos con las y los encargados. Vamos cada día mejorando la entrega de medicamentos en todas las instituciones de salud”, aseguró, mediante redes sociales.

Tan sólo hace unos días, la Presidenta puso en marcha el programa Farmacias del Bienestar, una iniciativa que inició operaciones en 500 unidades de salud del IMSS, IMSS-Bienestar y en Tiendas del Bienestar del Estado de México. En una primera etapa, el programa comenzó en municipios como Naucalpan, Ecatepec, Valle de Chalco y Atlacomulco, donde personas adultas mayores ya pueden surtir gratuitamente sus recetas médicas.

De acuerdo con el Gobierno federal, la meta es que este programa se implemente en todo el país para marzo del 2026.

Las Farmacias del Bienestar se articulan con la estrategia Salud Casa por Casa, que, según datos de la Secretaría de Bienestar, hasta el pasado 1 de diciembre había registrado ocho millones 818 mil 488 consultas domiciliarias, como parte del reforzamiento del modelo de atención preventiva y comunitaria.

La presidenta se pone los guantes

DURANTE SU VISITA a Ciudad Juárez, Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum se puso los guantes y entrenó box con la juarense Diana La Bonita Fernández, campeona mundial y una de las principales referentes del boxeo femenil mexicano.

La presidenta se pone los guantes ı Foto: Captura de video

Se subió al ring con un traje de vestir y guantes de boxeo rosas; este momento lo compartió a través de un video difundido en sus redes sociales, donde destacó el mensaje de empoderamiento femenino. “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, expresó la mandataria en la grabación que se viralizó.