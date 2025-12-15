FGR entrega en extradición a dos narcotraficantes a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a dos personas requeridas por cortes federales de ese país por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La institución detalló que en el primer caso, Jesús “A” fue requerido por la Corte Federal para el Distrito de Idaho, al ser identificado como líder de una organización delictiva responsable del tráfico de grandes cantidades de metanfetamina y heroína hacia territorio estadounidense , así como del manejo de los recursos obtenidos por la venta de droga. El sujeto fue detenido en marzo pasado en el estado de Sinaloa.

En un segundo caso, Jesús “R” fue solicitado por la Corte Federal para el Distrito Este de Virginia, tras ser identificado como integrante de una organización criminal con operaciones en México, en la que era responsable del tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos . Esta persona fue detenida en febrero de 2024 en la Ciudad de México.

Luego de las gestiones realizadas por la FGR, el gobierno de Estados Unidos concedió la extradición de ambos individuos. La entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fueron puestos a disposición de los agentes designados para su traslado final.

En cumplimiento al Tratado de Extradición entre México y #EUA, la #FGR entregó, en causas penales diferentes, a dos personas por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. En el primer caso, Jesús “A”, como líder de una organización delictiva, fue responsable de traficar… pic.twitter.com/1VT1ZMtKz1 — FGR México (@FGRMexico) December 15, 2025

cehr