Gerardo Fernández Noroña presume su tarjeta del Bienestar y lo critican: ‘para que dejes de robar’

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, presumió en redes sociales haber recibido su tarjeta del Bienestar como parte del programa Pensión para el Bienestar destinado a personas adultas mayores de 65 años y más.

“Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar”, anunció en la red social X, al compartir una fotografía en la que aparece sonriente mientras muestra el plástico.

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, presume su tarjeta del Bienestar. ı Foto: X, @fernandeznorona

Sin embargo, usuarios de la red social criticaron al senador, quien durante todo el año se ha visto envuelto en una serie de polémicas por sus controvertidas declaraciones, elevados gastos en viajes al extranjero como presidente del Senado de la República y por haber adquirido una casa con un valor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

Todo lo anterior derivó en un ríspido debate público y críticas por el contraste con el discurso de austeridad de la llamada Cuarta Transformación, algo de lo que el propio Noroña se ha deslindado al argumentar que él no tiene la “obligación personal de ser austero”.

En la publicación de Noroña, usuarios criticaron su incorporación al programa social para adultos mayores, al señalar que “no necesita” el apoyo económico de 6 mil 200 pesos, pese a que es un derecho constitucional desde 2020.

“... o sea en serio la necesitas, tanta hambre tienes?“ , lo cuestionaron, y fueron vocales al preguntar si no es suficiente con su salario mensual como senador de la República, superior a los 130 mil pesos.

Además de recordarle al morenista la compra de su lujosa casa en Tepoztlán y de ironizar con que ahora podrá “comprar otra” gracias a la pensión para adultos mayores, usuarios le reprocharon que “no tiene llenadera” , entre otros comentarios como:

“Que bueno que ya te llegó la tarjeta del Bienestar, para que dejes de robar”

“Le hubieras dejado ese apoya a una persona que en verdad lo necesite”

“¿No se supone que es para gente de la tercera edad de bajos recursos?"

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr