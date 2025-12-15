Marina detiene a 51 personas en Colima; asegura droga, armas e inmuebles

En la imagen, un elemento de la Marina.

Como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, la Secretaría de Marina (Semar), con autoridades estatales, informó la detención de 51 personas y el aseguramiento de armamento, droga, vehículos, inmuebles y diversos objetos en cuatro municipios de Colima.

La Marina informó que, en las acciones realizadas la última semana en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Cuauhtémoc se aseguraron un arma larga, una corta, 113 cartuchos útiles y cinco cargadores, además de:

1,476 dosis de presunta metanfetamina

Una bolsa con 2,156 kilogramos de presunta metanfetamina

13 dosis de presunta marihuana

Dos bolsas con 3,788 kilogramos de presunta marihuana

Además, fueron asegurados cuatro inmuebles, nueve vehículos, 11 teléfonos celulares y 35 mil 200 pesos en efectivo.

La Marina precisó que las personas detenidas, así como los objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Asimismo, destacó que desde el inicio de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela” se han logrado 329 detenciones de presuntos generadores de violencia de distintos niveles en Colima.

cehr