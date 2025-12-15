Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de diciembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 de diciembre y miércoles 17 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
¡Aprovecha las mejores ofertas!
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate Guaje/Saladette: $14.80 el kilo (solo el 9 de diciembre)
- Piña Gota de Miel: $16.80 el kilo (solo el 9 de diciembre)
- Plátano: $14.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $75.80 el kilo
- Guayaba: $39.80 el kilo
- Manzana Golden Delicious: $34.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $34.80 el kilo
- Melón Chino: $29.80 el kilo
- Naranja: $21.80 el kilo
- Pera D’anjou: $34.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $29.80 la pieza
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Zanahoria: $13.80 el kilo
- Tomatillo verde: $46.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Filete de bacalao noruega sin piel Valley Foods Prime: $384.00 el kilo
- Rabalo ración: $199.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Bacalao noruego desmigado Valley Foods Prime: $374.00 el kilo
