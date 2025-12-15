Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de diciembre

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 de diciembre y miércoles 17 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate Guaje/Saladette: $14.80 el kilo (solo el 9 de diciembre)

Piña Gota de Miel: $16.80 el kilo (solo el 9 de diciembre)

Plátano: $14.80 el kilo

Uva blanca sin semilla: $75.80 el kilo

Guayaba: $39.80 el kilo

Manzana Golden Delicious: $34.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $34.80 el kilo

Melón Chino: $29.80 el kilo

Naranja: $21.80 el kilo

Pera D’anjou: $34.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $29.80 la pieza

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Col blanca: $19.80 el kilo

Brócoli: $49.80 el kilo

Zanahoria: $13.80 el kilo

Tomatillo verde: $46.80 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo

Filete de bacalao noruega sin piel Valley Foods Prime: $384.00 el kilo

Rabalo ración: $199.00 el kilo

Posta de basa: $74.90 el kilo

Bacalao noruego desmigado Valley Foods Prime: $374.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT