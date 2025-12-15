¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de diciembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Canva
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 16 de diciembre y miércoles 17 de diciembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate Guaje/Saladette: $14.80 el kilo (solo el 9 de diciembre)
  • Piña Gota de Miel: $16.80 el kilo (solo el 9 de diciembre)
  • Plátano: $14.80 el kilo
  • Uva blanca sin semilla: $75.80 el kilo
  • Guayaba: $39.80 el kilo
  • Manzana Golden Delicious: $34.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $34.80 el kilo
  • Melón Chino: $29.80 el kilo
  • Naranja: $21.80 el kilo
  • Pera D’anjou: $34.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $29.80 la pieza
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Zanahoria: $13.80 el kilo
  • Tomatillo verde: $46.80 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $114.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $348.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Filete de bacalao noruega sin piel Valley Foods Prime: $384.00 el kilo
  • Rabalo ración: $199.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Bacalao noruego desmigado Valley Foods Prime: $374.00 el kilo

