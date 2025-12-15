Museo de la Suerte continúa gira en Hidalgo; mañana se instala en Tulancingo

El nuevo Museo de la Suerte de la Lotería Nacional continúa su gira en el estado de Hidalgo; mañana martes estará en Tulancingo, ubicado en Calle Bellavista, entre Av. Ferrocarrilera y Blvd. Bicentenario, Col. Ferrocarrilera, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, (A un costado de Parque del Caracol), de 10:00 a 18:00 horas.
Se trata un recorrido inmersivo, totalmente gratuito, compuesto por actividades interactivas, contenidos inéditos y dinámicas creadas para celebrar el legado de la Lotería Nacional.
Este museo itinerante está adaptado dentro de un tráiler, único en su tipo y lleva la historia y símbolos de la institución. Es para públicos de todas las edades y busca acercar más de 255 años de tradición, compartir su orgullo de ser del pueblo y para el pueblo y reafirmar su papel como patrimonio cultural vivo de México.
Poder naval se fortifica: Inicia Semar renovación de su flota
Actividades del Museo de la Suerte:
- Video: La historia que nos une.
- Cabina de los Niños Gritones.
- Millones de ganadores.
- México siempre gana.
- Mi Lotería.
- La Esfera de los sueños.
- Expendio de la ilusión.
Próximas sedes – diciembre 2025
Hidalgo:
- Jueves 18 en Tula
Estado de México:
- Sábado 20 en Toluca
Ciudad de México:
- Lunes 22 y miércoles 24