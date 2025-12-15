En la Calle Bellavista

Museo de la Suerte continúa gira en Hidalgo; mañana se instala en Tulancingo

El espacio itinerante, de acceso gratuito, se presentará mañana martes en Tulancingo, para luego partir rumbo a Tula, donde estará el próximo jueves 18 de diciembre

El nuevo Museo de la Suerte de la Lotería Nacional continúa su gira en el estado de Hidalgo; mañana martes estará en Tulancingo, ubicado en Calle Bellavista, entre Av. Ferrocarrilera y Blvd. Bicentenario, Col. Ferrocarrilera, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, (A un costado de Parque del Caracol), de 10:00 a 18:00 horas.

Se trata un recorrido inmersivo, totalmente gratuito, compuesto por actividades interactivas, contenidos inéditos y dinámicas creadas para celebrar el legado de la Lotería Nacional.

Este museo itinerante está adaptado dentro de un tráiler, único en su tipo y lleva la historia y símbolos de la institución. Es para públicos de todas las edades y busca acercar más de 255 años de tradición, compartir su orgullo de ser del pueblo y para el pueblo y reafirmar su papel como patrimonio cultural vivo de México.

Actividades del Museo de la Suerte:

  • Video: La historia que nos une.
  • Cabina de los Niños Gritones.
  • Millones de ganadores.
  • México siempre gana.
  • Mi Lotería.
  • La Esfera de los sueños.
  • Expendio de la ilusión.

Próximas sedes – diciembre 2025

Hidalgo:

  • Jueves 18 en Tula

Estado de México:

  • Sábado 20 en Toluca

Ciudad de México:

  • Lunes 22 y miércoles 24
