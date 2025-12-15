Reforma electoral ‘será tan profunda como la judicial’, prevé presidenta del Senado

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, prevé que la reforma electoral que se discutirá el próximo año en el Congreso, será una transformación de gran calado que modificará la conformación del Poder Legislativo, con posibles reducciones tanto en el número de legisladores plurinominales como en el financiamiento público a partidos políticos, todo bajo la premisa de mantener una representación proporcional de las fuerzas políticas del país.

En conferencia de prensa, la legisladora dejó claro que esta iniciativa será el eje central del próximo periodo ordinario de sesiones:

“Es el plato más fuerte, diría yo, del periodo, que será una reforma tan profunda como la judicial”, aseguró Castillo Juárez al referirse a la magnitud de los cambios que se avecinan.

A diferencia de otras reformas recientes, Castillo Juárez descartó que la reforma electoral se apruebe de manera acelerada:

“La idea no es sacarla fast track. O sea, va a haber seguramente una discusión al respecto”, aseguró.

La senadora también mencionó que durante el periodo previo “se hicieron una serie de foros” y que se evaluará si es necesario realizar más debates al interior de las cámaras una vez que se presente la iniciativa formal.

Cuestionada sobre la posibilidad de reducir el financiamiento público a los partidos y el número de legisladores plurinominales, Laura Itzel Castillo defendió la necesidad de implementar “una política de austeridad” y argumentó que “se requiere que los gastos de campaña no sean tan elevados”.

Respecto a los temores de que la reducción del financiamiento público abra la puerta a recursos ilegales, la presidenta del Senado afirmó que “existen los mecanismos para que esto sea castigado y que sea supervisado también a través de las diferentes instancias que tienen que estar velando por ello”.

En cuanto a la reducción de diputados y senadores plurinominales, Castillo Juárez aclaró que la propuesta no busca eliminarlos completamente: “Lo que se está planteando es una representación quizá con esa propuesta, no que no existan los plurinominales, sino tenemos que ver en qué sentido viene el proyecto”.

La senadora insistió en que el principio rector de la reforma será garantizar que “estén representadas las diferentes fuerzas políticas que existen en el país, pero de manera proporcional”, y reconoció que esto implicaría “una reducción en términos generales, no nada más de los partidos grandes, sino también de los pequeños”.

“El partido mayoritario tendrá la representación del pueblo, la que existe del pueblo y, en el caso también de las minorías, tendrán que estar representadas como minorías”, explicó la legisladora, quien proviene de la izquierda mexicana que históricamente luchó por la representación de las minorías en el Congreso.

