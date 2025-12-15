Senadora Ruth González Silva reactivará las sesiones interparlamentarias con EU y Canadá

Trabajar por el bienestar de las y los mexicanos

Luego de que, por complejidades en la relación bilateral, hace más de un año se suspendieran las sesiones interparlamentarias entre México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, Ruth González Silva, se ha propuesto retomar estas reuniones que son uno de los instrumentos más relevantes de la diplomacia parlamentaria de América del Norte.

Las sesiones interparlamentarias entre los tres países son el foro político por excelencia entre los Congresos de las tres naciones y es uno de los mecanismos más importantes que permite a los poderes legislativos de los países participantes fortalecer su relación.

Es debido a la importancia que para el país entrañan las sesiones interparlamentarias que la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva inició la revisión de antecedentes históricos, el análisis de los marcos jurídicos y la recuperación de la experiencia acumulada en ambos mecanismos, con el objetivo de sentar bases sólidas y ordenadas para su reactivación.

Bajo el liderazgo de la senadora potosina legisladores de otras comisiones del Senado vinculadas a temas económicos, comerciales y de política exterior, han retomado la propuesta planteada por González Silva para reactivar estos espacios de diálogo parlamentario, claves para fortalecer la posición institucional de México frente a los Congresos de Estados Unidos y Canadá.

Para México, la reactivación de las sesiones parlamentarias resulta estratégica para fortalecer la interlocución política con actores clave en Estados Unidos y Canadá, anticipar debates legislativos relevantes, construir alianzas en la revisión del T-MEC y proyectar al Senado como un actor responsable y activo en la integración regional.

Finalmente, la Senadora Ruth González Silva refrendó su compromiso de trabajar por el bienestar de las y los mexicanos, así como de las familias potosinas.

