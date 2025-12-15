Tras operativos en 17 entidades, Gabinete de Seguridad asegura armas, droga y combustible

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este lunes los resultados de operativos interinstitucionales realizados del 12 al 14 de diciembre en 17 estados, que derivaron en el aseguramiento de armas, droga, hidrocarburo, vehículos y detenciones de presuntos integrantes de células delictivas.

Baja California

En el municipio de San Quintín, Baja California, se aseguraron 33 mil 500 litros de hidrocarburo y nueve vehículos, además de la detención de dos personas.

En Mexicali, autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra cuatro presuntos traficantes de personas.

Chihuahua

En el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal de 39 armas largas y cortas , más de cinco mil cartuchos y 102 cargadores, así como dosis de cocaína y marihuana con un valor estimado de 1.6 millones de pesos.

Jalisco

En Jalisco, durante un cateo domiciliario en Ixtlahuacán del Río, se incautaron mil 100 kilogramos de marihuana .

Sinaloa

Tras el cateo de un inmueble en Culiacán, Sinaloa, se aseguraron 55 mil 230 litros y 2 mil 720 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

En acciones adicionales, también se decomisaron armas, equipo táctico y vehículos con reporte de robo.

Sonora

En en San Luis Río Colorado, Sonora, fueron detenidas cinco personas y aseguradas 85 kilogramos de metanfetamina , con un valor estimado en el mercado negro de aproximadamente 22.5 millones de pesos.

Hidalgo y Estado de México

En una operación conjunta en cuatro municipios de Hidalgo y el Estado de México, fueron detenidas 12 personas , entre ellas el presunto líder de una célula delictiva. Se aseguraron armas, hidrocarburo y diversos vehículos.

Colima, Guanajuato y Guerrero

El Gabinete de Seguridad informó además acciones relevantes en Colima, donde fue detenido un menor de edad y se aseguró metanfetamina y un arma de fuego.

En Guanajuato, aseguraron 76 mil litros de diésel y en Guerrero se decomisaron 192 kilogramos de marihuana.

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz

En Nuevo León, autoridades aseguraron 80 mil litros de hidrocarburo , además de armamento; en Oaxaca y Puebla, se reportaron decomisos de combustibles y drogas ; en Querétaro, se incautó droga conocida como cristal ; en Tabasco, fue detenido un individuo con ficha roja por el delito de homicidio, y en Veracruz, se realizó un importante aseguramiento de vehículos y hidrocarburo.

Las acciones fueron ejecutadas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones de seguridad estatales.

