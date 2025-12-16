



AUTORIDADES FEDERALES y de los 32 estados establecieron 11 acuerdos para modernizar y fortalecer la política penitenciaria del país, lo anterior, en el marco de la Asamblea Plenaria Extraordinaria 2025 de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

El encuentro, presidido por Jacobo Rodríguez García, titular del Órgano de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo como eje el compromiso de trabajar de manera coordinada. Se acordó que el sistema penitenciario federal continuará apoyando a los estados en reinserción social, fortalecimiento institucional y atención coordinada de riesgos.

El Tip: El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, aseguró que el sistema penitenciario capitalino es el más robusto del país y no tiene problema de sobrepoblación.

En un comunicado, las autoridades informaron que se llegaron a diversos acuerdos como la modernización normativa, en la que se aprobó la actualización de los estatutos de la conferencia para adecuarlos a las demandas actuales en operación, seguridad y reinserción.

En materia de coordinación regional se designaron cinco nuevos coordinadores regionales (Noroeste, Noreste, Occidente, Centro y Sureste) para articular estrategias entre los estados.

Herramienta tecnológica: Se planteó implementar un sistema para realizar diagnósticos de riesgo en los centros penitenciarios estatales y apoyar el diseño de políticas públicas.

Buscan modernizar el sistema carcelario ı Foto: Cuartoscuro

Derechos político-electorales: Se revisaron los avances en los protocolos para garantizar el trámite de la credencial para votar y el voto de personas privadas de la libertad y en prisión preventiva.

También se presentaron los lineamientos para el funcionamiento del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), clave para contar con datos confiables para la toma de decisiones.

Además, se reactivó el Comité de Adolescentes en Conflicto con la Ley, con el objetivo de impulsar modelos especializados de atención y reinserción.

La reunión contó con la participación virtual de los titulares penitenciarios de las 32 entidades, representantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la CNDH.