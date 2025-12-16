Empresarios de Sonora denuncian que son víctimas de extorsión por CATEM, acusan que replica esquema de ‘El Limones’

Denuncian que modelo de extorsión atribuido a CATEM se replicó en otros estados.

Empresarios de distintos sectores productivos en Sonora denunciaron que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad estaría operando un esquema sistemático de presunta extorsión sindical, similar al que autoridades federales identificaron recientemente en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango.

Las acusaciones fueron expuestas en un comunicado firmado de manera anónima, difundido a la prensa nacional, así como recabadas en un reportaje del diario Proceso.

De acuerdo con alrededor de 20 empresarios de los sectores manufacturero, exportador, de servicios y comercio, el modelo ya se estaría replicando en Sonora, particularmente en Nogales, un punto estratégico para la industria maquiladora y el comercio exterior.

Los denunciantes, quienes solicitaron el anonimato por razones de seguridad, aseguraron haber presentado denuncias formales contra CATEM Sonora.

Según los testimonios, el modus operandi incluye emplazamientos a huelga sin el respaldo real de los trabajadores, exigencias de pagos mensuales o montos específicos para desistirse de los conflictos laborales, así como el presunto uso de constancias de representatividad con firmas falsificadas para forzar contratos colectivos y ejercer presión económica sobre las empresas.

Las compañías afirman que, al consultar a sus empleados, estos no reconocen afiliación ni representación sindical alguna.

Las denuncias señalan directamente a liderazgos de CATEM Sonora, entre ellos Carolina Lara Moreno, secretaria general del organismo en el estado, además de Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, a quienes los empresarios identifican como operadoras clave del esquema.

La preocupación se ve reforzada por antecedentes en Coahuila y Durango, donde, según los denunciantes, el mismo modelo escaló de presiones graduales a conflictos laborales de mayor impacto.

La denuncia ocurre días después de que el Gabinete federal de Seguridad informara que identificó un sistema de lavado de dinero financiado mediante extorsiones en La Laguna, encabezado por Edgar “N”, alias “El Limones”.

Empresarios locales y autoridades de Durango señalaron que el grupo extorsionador encabezado por esta persona realizaba cobros obligatorios a ganaderos de entre 80 centavos y un peso por kilo de ganado vivo, lo que podía representar hasta 40 mil pesos por establo.

No obstante, tras darse a conocer el caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que, hasta el momento, no existe vínculo directo entre Pedro Haces Barba, líder nacional de la CATEM, y Edgar “N”, toda vez que, dijo, las investigaciones en curso no apuntan formalmente a un sindicato.

Por su parte, Carolina Lara Moreno negó los señalamientos. En un video difundido públicamente, afirmó no conocer a “El Limones” y rechazó “rotundamente cualquier acto de extorsión de ningún tipo”.

