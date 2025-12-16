La iniciativa del Gobierno va para enero: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que personajes opositores a su Gobierno tienen derecho a presentar su propia propuesta de reforma electoral, como espera hacerlo el empresario Claudio X. González.

La semana pasada, el integrante de la Marea Rosa, movimiento que se ha lanzado contra la 4T en marchas y acciones judiciales desde hace más de dos años, presentó su propuesta electoral, respaldada con más de 188 mil firmas para que pueda ser presentada ante el Congreso de la Unión, de manera que también se valore en la discusión que se hará a partir de la iniciativa que remitirá el Gobierno federal.

“Bueno, ellos tienen derecho a presentar una propuesta. Buscaron firmas y presentaron una propuesta. Voy a ser muy franca, no he visto la propuesta que presentaron”, comentó la mandataria.

Tras criticar que este movimiento ha sido cercano a partidos como el PRI y que ahora busca fundarse como un partido político, comentó que se habrán de cumplir las reglas para ello, como conseguir que al menos tres por ciento de los votos sean para ellos en una elección federal.

Ratificó que el plan a cargo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral será expuesto a mediados de enero, ahora que ya concluyeron los foros para conversar sobre los términos que se incluirán en la propuesta, a partir de lo escuchado de la ciudadanía y otros asistentes.

Sheinbaum Pardo consideró que las minorías sí deben de contar con una representación, aunque no alcancen por la vía plurinominal, lo cual se ha convertido en uno de los puntos centrales de la discusión, debido a que la mandataria ya ha planteado que, a su ver, esta figura electoral no debería seguir.

“Si las minorías deben tener representación, aunque no alcancen una diputación de manera nominal, pues también me parece bien. Lo que no estamos, o lo que desde mi perspectiva es fundamental en la reforma, es las listas de plurinominal que en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola. Pero se eligen sin la participación de la gente”, comentó.