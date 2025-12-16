Mañanera de Sheinbaum: martes 16 de diciembre

La presidenta Claudia Sheinbaum, cada mañana de lunes a viernes, participa en un ejercicio conocido como la Conferencia del pueblo o “Mañanera”, en donde, acompañada de integrantes de su gabinete, brinda información de las más recientes acciones del Gobierno federal.

Al término, participa en un diálogo circular con la prensa, en donde periodistas piden la opinión de la mandataria federal sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Este martes 16 de septiembre, se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum aborde temas como el accidente de una avioneta en Toluca, los aranceles anunciados el lunes o el pleito en el Congreso de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am