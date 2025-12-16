México y EU refuerzan cooperación en seguridad fronteriza y combaten el trafico de armas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México–Estados Unidos (GIS), como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países.

El encuentro permitió revisar los avances alcanzados desde la primera reunión celebrada en McAllen, Texas, con un énfasis particular en el combate al tráfico ilícito de armas, uno de los principales factores que inciden en la violencia y la inseguridad en la región fronteriza.

Durante las sesiones de trabajo, las delegaciones analizaron también nuevos desafíos para la seguridad global, entre ellos el uso de sistemas aéreos no tripulados por parte de organizaciones criminales.

COMUNICADO. "Segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México–Estados Unidos".https://t.co/pW3d9ebuMw pic.twitter.com/0kE7HkIuT5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 16, 2025

Como resultado de este diálogo, México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información relacionada con el tráfico de armas, así como dar continuidad a las acciones conjuntas de incautación de armas y municiones.

De igual forma, se reafirmó el compromiso de mantener la cooperación en materia de extradiciones y de fortalecer las investigaciones vinculadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión del GIS, programada para enero de 2026.

Durante la reunión, el Gobierno de México reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida.

En este sentido, se subrayó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de ambos países.

La SRE destacó que ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, bajo una visión integral de la seguridad y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el maestro Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contó con la participación de la maestra Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; mandos de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina; así como del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares.

También participaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, entre ellos Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Por parte de Estados Unidos, la delegación fue integrada por el embajador en México, Ronald Johnson; Katherine Dueholm, subsecretaria principal adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Andrea Goldbarg, directora senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; así como altos representantes de los departamentos de Seguridad Nacional, Defensa, Justicia y Tesoro, y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, lo que reflejó el carácter estratégico y de alto nivel del diálogo bilateral en materia de seguridad.

